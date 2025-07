Une foule monstre pour accueillir Shania Twain au Festival d'été de Québec

Après une première partie assez sympathique de la vedette montante Maren Morris, qui a fait chanter la foule sur ses succès « The Middle », « The Bones » et « My Church », la star de la soirée pouvait s'avancer, le public n'espérant visiblement qu'elle. C'est sur le coup de 21 h 30 qu'elle a fait son entrée en scène, sur « Rock this Country », dans un ensemble une pièce noir scintillant, agrémenté d'un drapeau du Québec qu'elle portait au cou comme un foulard. À 59 ans, l'artiste n'a visiblement rien perdu de sa grande beauté, ni de sa fougue. Elle en a d'ailleurs fait la démonstration dès le départ en lançant le spectacle avec une bonne dose d'énergie, avec les titres très populaires « Don't Be Stupid (You Know I Love You) », « Waking Up Dreaming », « Up » et « I'm Gonna Getcha Good! ».

Shania Twain s'est adressée au public dans un français franchement bien maîtrisé toute la soirée, indiquant d'abord qu'elle réalisait un rêve en jouant au Festival d'été de Québec : « Honnêtement, c'est un rêve d'être là avec vous. J'ai visité Québec plusieurs fois pendant ma carrière, mais c'est mon premier Festival d'été de Québec, que je n'ai jamais fait. Ce soir, on se fait des souvenirs, que je vais garder avec moi pour toute ma vie. » La foule, au diapason, a répondu avec toute l'énergie possible, mêlant sa voix à celle de la reine du country. « Quelle énergie ce soir! Moi aussi j'ai beaucoup d'énergie ce soir alors, entre nous, watch out! », lançait-elle un peu plus tard au public surexcité.

Évidemment, le programme réservait quelques moments plus calmes, toujours sur des chansons très connues. Pour la ballade « You're Still the One », l'artiste a agrippé sa guitare et proposé une version acoustique avec ses quatre musiciens qui l'accompagnaient sur scène. Les spectateurs ont répondu par une marée de lumières, qui n'est pas passée sous le radar avec la chanteuse, dont le visage s'est illuminé d'un large sourire. « Quand je vois les lumières, tout au fond. Il y a des gens vraiment vraiment loin... Faites du bruit, tout le monde ensemble! Wow, quelle image! Franchement, c'est une image extraordinaire! » Visiblement, notre préférée semblait aussi impressionnée de l'ambiance que nous!

À mi-parcours, en ajoutant le traditionnel chapeau de cowboy à son ensemble, la chanteuse a proposé « Any Man of Mine », la récente « Giddy Up », « Whose Bed Have Your Boots Been Under? » et la bluegrass « Honey, I’m Home », de quoi ravir tous les adeptes dans la foule. Surtout pour l'heureuse élue qui a eu le bonheur de faire signer son chapeau. Mais ce n'était pas tout! Shania Twain réservait évidemment ses plus grands succès pour la dernière ligne droite, qui s'est déroulée dans la plus grande complicité avec public. Entre « From this Moment On », chantée pour un couple sur le parterre, « That Don’t Impress Me Much », « Party for Two », « I'm Outta Here » et l'immense « Man I Feel Like a Woman », qui ne pouvait que clore le bal, on pouvait dire que cette soirée historique allait rester gravée dans notre coeur pour longtemps!