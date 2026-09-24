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Un nouveau rôle exceptionnel pour Jason Roy Léveillée sur scène

Il donnera la réplique à Audrey-Louise Beauséjour.

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Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Fort de son animation réussie du plus récent Gala des Gémeaux, le comédien Jason Roy Léveillée fera un retour sur scène en 2027, pour un projet très attendu qui l'amènera à se métamorphoser.

En effet, le comédien personnifiera la Bête dans le spectacle La belle et la bête, la nouvelle comédie musicale de Juste pour rire. Ceci l'amènera à donner la réplique à Audrey-Louise Beauséjour, qui incarnera Belle. Ensemble, ils donneront ainsi vie en français au conte le plus aimé de Disney.

« Belle, c’est le genre de personnage que toutes les artistes de ma génération ont rêvé de jouer un jour. Alors de pouvoir aujourd’hui incarner cette princesse sur les scènes du St-Denis et du Grand Théâtre, je me sens vraiment privilégiée. Pouvoir me plonger dans l’univers de Disney et donner vie à un personnage que j’ai moi-même tant aimé, c’est un grand bonheur. Belle est une femme curieuse, courageuse et pleine de caractère, et j’ai très hâte de lui donner ma couleur et de partager cette aventure avec Jason », indique Audrey-Louise Beauséjour 

« Je n’ai pas hésité une seconde avant d’accepter le rôle de la Bête. C’est un personnage emblématique qui représente aussi un beau défi comme interprète, et quelque chose de très différent de tout ce que j’ai fait jusqu’à maintenant. Revenir à la comédie musicale avec Juste pour rire, dans un titre aussi mythique et avec une équipe de création de ce calibre, c’est exactement le genre de vertige que j’avais envie de vivre. J’ai vraiment hâte de monter sur scène et de partager cette aventure avec le public », ajoute Jason Roy Léveillée.

Les billets pour les représentations de Montréal sont en vente ici, tandis que ceux de Québec le sont ici.

Rappelons que, dans ce conte bien connu, Belle, une jeune femme libre et curieuse, se retrouve prisonnière d’un mystérieux château où vit une Bête sous l’emprise d’un terrible sortilège. Pour retrouver son apparence humaine, il devra apprendre à aimer… et à être aimé. Pendant ce temps, au château, Lumière, Big Ben, Mme Samovar et les autres serviteurs enchantés rêvent de retrouver leur vie d’autrefois, tandis que Gaston, aussi séduisant qu’arrogant, est bien décidé à conquérir Belle. Une histoire d’amour, de magie et de courage, portée par un spectacle à grand déploiement. C'est à ne pas manquer!

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