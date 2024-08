Un gala bien équilibré pour Fabien Cloutier à ComediHa!

Le gala, dans son ensemble, était très bien équilibré. Il y avait un chouchou des gens de Québec dans les deux parties : d'abord Boucar Diouf , puis P-A Méthot , des stand-up irréprochables autant avant et après l'entracte, ainsi que des numéros plus physiques et/ou absurdes, soit un extrait du spectacle Michel! L'expérience comique et un duo formé de Réal Béland et Stéphane Lefèvre.

Dans quatre numéros distincts (deux ouvertures et deux conclusions qui seront présentées en deux galas séparés lors de la diffusion à la télé), Fabien a parlé de l'héritage que les Baby Boomers lègueront à leurs enfants, qui sera beaucoup plus substantiel que celui de toutes les autres générations qui les ont précédés, de sa passion pour la chasse, qui choque parfois les « Serge » de ce monde, des choses qui étaient « mieux avant », comme le service dans les commerces, puis a entonné une chanson avec Julien Corriveau qui revendiquait le droit d'être « agressif » tant qu'on reste « positif ».

D'ailleurs, ce numéro, complètement champ gauche dans lequel les deux humoristes, affublés de costumes traditionnels russes, faisaient mine de cracher sur un écran en ombre chinoise, n'a pas atteint son public. Les spectateurs (comme nous d'ailleurs) étaient plus dégoutés qu'amusés par la proposition « audacieuse » de ces Fabuleux Soviet montréalais.

Parmi nos coups de coeur inattendus de la soirée, on note Gabrielle Caron, qui a parlé de sa réalité de maman de deux jeunes garçons avec un delivery à tout casser, et P-O Forget, qui nous a beaucoup fait éclater de rires à plus d'une reprise avec ses réflexions sur la religion catholique et son gag for-mi-da-ble sur le suppositoire comme image pour expliquer le consentement.

De leur côté, Geneviève Hébert-Dumont, hautement sympathique, nous a charmés en abordant franchement son célibat et sa consommation des applications de rencontre et Radi, au Québec depuis quatre ans, a parlé de son beau-père, un ex-policier raciste, et de son récent voyage en Gaspésie avec une fougue contagieuse.

Je sauterais en parachute pas de bobettes que je ne saurais pas aussi sèche.

On doit aussi parler des textes subtils et intelligents de Martin Petit, que nous n'avions pas vu depuis un moment, mis à part dans les publicités de Chrysler. Il a parlé avec créativité et sensibilité (sans mettre de gants blancs pour autant) de trois sujets « sensibles » en 2024 : les handicapés, les femmes et les autochtones.

Vous pourrez découvrir l'excellent gag de suppositoire P-O Forget, le numéro brillant de Martin Petit ainsi que l'étrange délire des amis Réal et Stéphane sur les ondes d'ICI Télé cet automne.