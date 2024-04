Thomas, le fils de Marina Orsini et Serge Postigo, pose avec sa conjointe à la première des Producteurs

Jeudi, plusieurs vedettes québécoises ont bravé la tempête afin d'assister à la première de la comédie musicale Les Producteurs, mise en scène par Serge Postigo.

Le fils de ce dernier, Thomas, était venu encourager son papa. Il a foulé le tapis rouge au bras de sa conjointe, Emeline. Voyez une photo au bas de l'article.

Plusieurs autres couples connus ont pris la pause, dont René Simard et Marie-Josée Taillefer, Pierre Karl Péladeau et Pascale Bourbeau, ainsi que Richard Martineau et Sophie Durocher.

Voyez toutes nos photos dans la galerie au bas de l'article.

La comédie musicale Les Producteurs raconte l’histoire d’un producteur de Broadway au bord de la faillite. Un jour, un jeune et timide comptable débarque dans son bureau et lui donne, bien malgré lui, l’idée d’une arnaque afin de renflouer ses coffres. Pour cela, ils doivent monter la pire comédie musicale de tous les temps, trouver le plus mauvais auteur, le pire metteur en scène et les acteurs et actrices les plus indigestes. Seulement, rien ne va comme prévu et le duo apprendra que, si courir après le succès peut mener à l’échec, courir après l’échec peut parfois mener au succès!

Postigo joue aussi un des rôles principaux de la pièce, qui met en scène Tommy Joubert, Marianne Orlowski, Benoît Finley, Jean-Luke Côté et Thiéry Dubé.

La comédie musicale Les Producteurs est présentée au Théâtre St-Denis jusqu'au 14 avril, puis se déplacera au Théâtre Capitole, à Québec, du 28 juin au 14 juillet.