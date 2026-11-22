Après avoir présenté la veille, au Grizzly Fuzz, Le party de TALK, qui foisonnait de reprises de grands succès québécois et d'invités spéciaux, c'était une nouvelle occasion de retrouvailles ce samedi entre l'artiste et le public de Capitale-Nationale, pour un deuxième spectacle très attendu à l'Impérial Bell, à guichets fermés. Après une première partie feutrée et intimiste offerte par Claudia Bouvette, les adeptes du chanteur ontarien ont pu renouer avec son répertoire, alors que cette soirée était consacrée à son nouvel album The Ballad of Ozzy Moon, à paraître le 22 janvier, et dont plusieurs extraits incroyables sont déjà disponibles sur les plateformes, ainsi que ses plus grands succès.

C'est d'ailleurs sur le nouveau succès « Time Machine » que TALK a choisi de faire son entrée en scène, sous un tonnerre d'applaudissements. Il faut dire qu'entre l'auteur-compositeur-interprète et la ville de Québec, c'est une histoire d'amour qui se perpétue depuis 2022, alors qu'il avait offert une première partie marquante à Luke Combs au Festival d'été de Québec. Quatre ans plus tard et un tatouage du drapeau du Québec de plus sur le bras, TALK s'adresse maintenant à ses fans entièrement en français et prend plaisir à ces moments de communion unique avec le public québécois.

Tout en voix et très élégant dans ses habits baroques jaunes, le chanteur a poursuivi le spectacle avec la formidable « Afraid of the Dark », en saluant ses fans au parterre, notamment ceux et celles qui avaient spécifiquement choisi des habillements extravagants. Il a ensuite enchaîné avec une belle surprise, une reprise de « Oxygène » de Diane Dufresne en compagnie de Claudia Bouvette. « J'adore cette chanson. Je l'écoute au moins une fois par jour, elle est incroyable », nous disait le chanteur en entrevue, plus tôt dans la journée. Puis le duo a enchaîné avec la version bilingue de « Boomerang », qui tourne beaucoup à la radio au Québec.