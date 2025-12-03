Stéphane Rousseau annonce une grande nouvelle

Ces dernières années, Stéphane Rousseau s'est surtout concentré sur sa carrière d'acteur, mais il s'est souvent fait demander s'il prévoyait prochainement un retour sur scène.

Voilà que les choses se concrétisent enfin!

Effectivement, mardi, l'humoriste annonçait sur ses réseaux sociaux qu'il se lancerait bientôt dans une tournée de rodage d'un nouveau one-man-show.

« Allô!

Ben oui, je reviens sur scène après 10 ans d'absence. Pourquoi? C'est pas compliqué, j'en peux plus, je m'ennuie de vous autres. J'ai envie de vous retrouver, de vous raconter un peu où j'en suis, du haut de mes 45 ans... de carrière.

Ça passe vite tu dis, ça pas d'allure. Faque c’est ça, je m'en viens roder des nouvelles blagues et anecdotes en espérant vous faire rire un ti peu. Qui m'aime me suive, c'est reparti mon kiki.

Ah oui, vous vous demandez de quoi je vais parler dans ce nouveau spectacle? Le sujet que je maîtrise le mieux... MOI.

On se voit très bientôt dans une salle près de chez vous », écrivait-il. Voyez sa publication au bas de l'article.

La photo de son affiche, prise par sa douce Julie Perreault, est absolument magnifique.

KoScène produira ce nouveau spectacle.

Beaucoup d'humoristes se sont réjouis de cette nouvelle :

« Un rêve tabarnak! Un rêve! 🔥 » - Marie-Lyne Joncas

« Alleeeeeeeez! ♥️ » - Jay Du Temple

« 🔥🔥🔥 » - Martin Vachon

« ❤️❤️❤️ » - Katherine Levac

« Ben là oui!!!!! » - Mathieu Dufour

« 💪💪 » - Franck Dubosc

« YASSS » - Liliane Blanco-Binette

Consultez ses dates de tournées ici. Il se lancera sur la route au printemps prochain.