Accueil
Séries et télé
Publicité
Spectacles

Stéphane Rousseau annonce une grande nouvelle

« Qui m'aime me suive, c'est reparti mon kiki. »

Image de l'article Stéphane Rousseau annonce une grande nouvelle
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ces dernières années, Stéphane Rousseau s'est surtout concentré sur sa carrière d'acteur, mais il s'est souvent fait demander s'il prévoyait prochainement un retour sur scène.

Voilà que les choses se concrétisent enfin!

Effectivement, mardi, l'humoriste annonçait sur ses réseaux sociaux qu'il se lancerait bientôt dans une tournée de rodage d'un nouveau one-man-show.

« Allô!

Ben oui, je reviens sur scène après 10 ans d'absence. Pourquoi? C'est pas compliqué, j'en peux plus, je m'ennuie de vous autres. J'ai envie de vous retrouver, de vous raconter un peu où j'en suis, du haut de mes 45 ans... de carrière.

Ça passe vite tu dis, ça pas d'allure. Faque c’est ça, je m'en viens roder des nouvelles blagues et anecdotes en espérant vous faire rire un ti peu. Qui m'aime me suive, c'est reparti mon kiki.

Ah oui, vous vous demandez de quoi je vais parler dans ce nouveau spectacle? Le sujet que je maîtrise le mieux... MOI.

On se voit très bientôt dans une salle près de chez vous », écrivait-il. Voyez sa publication au bas de l'article.

La photo de son affiche, prise par sa douce Julie Perreault, est absolument magnifique.

KoScène produira ce nouveau spectacle.

Beaucoup d'humoristes se sont réjouis de cette nouvelle :

  • « Un rêve tabarnak! Un rêve! 🔥 » - Marie-Lyne Joncas
  • « Alleeeeeeeez! ♥️ » - Jay Du Temple
  • « 🔥🔥🔥 » - Martin Vachon
  • « ❤️❤️❤️ » - Katherine Levac
  • « Ben là oui!!!!! » - Mathieu Dufour
  • « 💪💪 » - Franck Dubosc
  • « YASSS » - Liliane Blanco-Binette

Consultez ses dates de tournées ici. Il se lancera sur la route au printemps prochain.

Mentionné dans cet article

Photo de Stéphane Rousseau
Stéphane Rousseau

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09