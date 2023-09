Spectacle 360° à la Tohu pour Louis-Josée Houde

Pour fêter la 360e représentation de son spectacle Les heures verticales et ses 333 333 billets vendus, le populaire humoriste Louis-Josée Houde offre, à ses fans et à lui-même, un cadeau bien original : il montera sur scène les 20 et 21 janvier sur la scène 360 de la Tohu. Les deux spectacles seront enregistrés pour une éventuelle diffusion à la télé et sur format DVD. Vous pouvez voir sur l'image ci-dessous un aperçu de cette salle particulière construite pour accueillir des artistes du cirque.