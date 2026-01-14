Sara Dufour fond en larmes sur scène en parlant de son amoureux

Il ne reste plus qu'une dizaine de spectacles à la tournée de Sara Dufour, qui a débuté il y a de cela déjà 2 ans.

Comme son amoureux, Dominique Hudson [photo de couple ici], qui a fait la direction artistique du spectacle, ne sera pas présent pour les dernières représentations, elle a décidé de lui rendre un touchant hommage sur scène mardi soir.

« La raison pour laquelle il ne pourra pas être présent pour les 10 derniers spectacles de la tournée, c'est que Dominique, avant de me connaître, il avait sa carrière à lui et il l'a mise en veilleuse pour pouvoir vraiment se concentrer dans mon projet, parce qu'il l'avait vraiment à coeur. »

Dominique s'envolera donc vers Paris, pour se rendre ensuite en Bulgarie, en Serbie puis en Chine pour jouer dans la comédie musicale Don Juan. « Je compte sur vous pour lui envoyer plein d’amour et lui souhaiter tout le meilleur pour cette nouvelle aventure ! 🤗 », a indiqué la chanteuse en accompagnement de la vidéo, que vous pouvez voir au bas de l'article.

On souhaite donc à Dominique de s'accomplir dans ce nouveau défi et à Sara de s'amuser dans les derniers spectacles de sa tournée!