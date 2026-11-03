Photos : Sansdrick Lavoie s'apprête à faire le saut dans le Calendrier de l'Avent

En décembre 2025, la nouveauté de Crave, Le calendrier de l'Avent, avait attiré de nombreux curieux, qui souhaitaient se plonger dans la magie des fêtes tout en découvrant si l'amour se cachait derrière l'une des 24 portes du calendrier pour Catherine Fidiadis.

Forte de cette première expérience, la plateforme Crave revient avec une deuxième saison enchantée, alors que le célibataire Sansdrick Lavoie, qu'on connaît notamment pour sa participation à Occupation Double Bali en 2017, tentera de trouver l'amour dans un contexte tout aussi féérique.

Évidemment, la fée marraine et animatrice Katherine Levac sera là pour saupoudrer cette aventure de son humour taquin, de surprises brûlantes et de bons conseils dating. (Le texte se poursuit plus bas)