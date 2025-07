Salebarbes fait un pied de nez à la pluie pour la soirée carte blanche du Festival d'été de Québec

Encore une fois, la température faisait des siennes pour une autre soirée musicale au Festival d'été de Québec, cette fois en compagnie de la formation acadienne Salebarbes, à qui ont avait confié l'incontournable carte blanche. Depuis quelques années, le groupe joue à guichets fermés partout au Québec et au Nouveau-Brunswick, attirant de plus en plus d'adeptes à chacun de ses arrêts. L'occasion était trop belle de leur offrir un espace digne de cette popularité, pour une soirée de musique traditionnelle cajun.

Voyez nos photos au bas de cet article.

Le temps froid et maussade qui planait sur Québec ce lundi avait certainement eu raison de plusieurs festivaliers frileux. Qu'à cela ne tienne, l'ambiance de fête instaurée par nos amis acadiens - dont le sympathique Menoncle Jason et les formidables Hay Babies en première partie - a eu tôt fait de réchauffer les Plaines. Le soleil s'est même pointé le bout du nez peu quelques minutes avant 21 h, comme un bon présage.

Les courageux ont eu droit à tout un spectacle, qui a été lancé par nul autre que le Bonhomme Carnaval, venu présenter les cinq gars de Salebarbes, accompagné par Les jeunes musiciens du monde et La machine à Cirque. De quoi donner le ton! D'autant plus que le groupe a choisi « La dernière fois » et « Gin à l'eau salée », deux titres emblématiques, pour lancer sa soirée dans la joie. « Moi je vis un petit rêve de jeunesse », a lancé Georges Belliveau au public complice, sur la scène du FEQ avec « ses frères », comme il les a présentés. Puis, nos Acadiens préférés, toujours aussi charismatiques, se sont lancés avec fougue dans un marathon de succès, au sein duquel on retrouvait bien sûr « Chat par la tcheu », « Good Lord », « Gagner sa vie », « Casser la table », « Tite Gomme », « C'est la vie » et plusieurs autres. Le prétexte était parfait pour chanter et danser!