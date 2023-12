C'est par ce beau lundi de tempête que Roch Voisine annonçait une surprise exaltante à ses fans : les plus nostalgiques le retrouveront sur scène dans une tournée qui rappellera ses concerts du début, Hélène 35.

C'est effectivement ce prénom que portait le premier album du chanteur, en 1989, en même temps que sa carrière internationale prenait son envol. 35 ans et des millions de copies vendues plus tard, la chanson « Hélène », qu'il a composée par pur plaisir en 1982 avec son ami Stéphane, tous deux joueurs de hockey dans les Remparts de Québec, aura finalement suivi l'artiste tout au long de sa carrière. C'est en hommage à ce grand succès que Roch performera à Québec, Ottawa, Montréal puis Trois-Rivières, au printemps et à l'été 2024.

« Ça va rocker, on n’est plus dans l'acoustique! », nous assure Roch, qui se remémore avec émoi le phénomène de popularité qui a bercé ses jeunes années.

S'il avait laissé passer le 30e anniversaire, il sentait désormais que le temps était venu de se replonger dans l'époque où ses concerts étaient tout qu'un rendez-vous, musical et télévisuel. « Un moment donné, tu sens ça, un moment donné, tu sens que le vent tourne en ta faveur », nous confie-t-il en entrevue.

Le chanteur de soixante ans, qui est toujours aussi apprécié du public, précise tout de même qu'il ne faudra pas s'attendre aux mêmes genres de mises en scènes qu'à l'époque où les jeune femmes s'évanouissaient dans la foule, en sa présence. Il renchérit, à la blague, en expliquant qu'il ne peut plus courir sur scène comme il l'a déjà fait. Mais chose certaine, il prend autant de plaisir à préparer cet anniversaire que nous à en faire l'annonce : «Nous c'est le spectacle, monter un spectacle de même. »

« Ça fait longtemps qu'on n’a pas mis autant de moyens. Notre métier a changé beaucoup. Dans les dix dernières années, ç’a été beaucoup plus difficile. Avec la pandémie, nous on continuait de tourner, mais si on voulait rejoindre le monde où ils étaient, on ne pouvait pas se permettre de faire de grosses productions... »

Le public pourra entendre « Hélène », bien entendu, mais un large éventail de chansons incontournables : « Avant de partir », « Darling », « Dis-lui », « Tant pis » , « Je resterai là », « La berceuse du diable » et bien plus.

Roch a d'ailleurs sorti de la retraite certains musiciens avec qui il travaillait dans ses débuts, « On s'est basé un peu sur ce qui a tourné à la radio. Il y a même des chansons qu'on n’a pas faites sur scène, certaines qu'on a transformé un peu. J'ai un 'band' de feu, on peut se permettre, musicalement, de faire de nouvelles versions. »

Il en profitera d'ailleurs pour faire entendre « Encore », une nouveauté qu'il a travaillée pour l'occasion. Il espère bien que le public aura l'occasion d'entendre ce nouvel air dans les radios afin de la chanter en chœur avec lui lors de sa tournée.

Il nous explique par ailleurs que ce n'est pas toujours une mince affaire de rester créatif et stimulé, quand on est aussi productif dans sa carrière : «C'est beaucoup plus difficile maintenant, parce qu'on ne vend plus d’album, et les gens n’achètent plus rien, les gens n'achètent plus d'albums. »

Celui qui a longtemps eu l'impression de vivre une triple vie, une au Québec, une dans le Canada anglais et une en Europe, expliquait aux médias que le succès fou de la chanson « Hélène » n'a pas toujours été à son avantage, même s'il est maintenant en paix avec ça : « Ç’a fait de l’ombre. Surtout là-bas. C’est devenu quasiment une malédiction de marketing ». Rappelons qu'avec 22 albums originaux, Roch Voisine a bien des titres derrière la cravate et des airs à partager, comme il a été l'un des artistes de la province connaissant la plus grande productivité.

La tournée dans notre province s'arrêtera au Grand Théâtre de Québec les 8 et 9 mars prochains, avant de visiter Ottawa au Centre national des arts le 22 mars, la Place des arts de Montréal du 23 au 30 mars, puis l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières le 29 août 2024. Roch Voisine nous laissait sous-entendre que d'autres dates pourraient être annoncées éventuellement, tant chez nous, que chez nos cousins Français.