Problème pendant un spectacle au Beachclub : Olivier Primeau se dit « très gêné »

Alors que le DJ italien Meduza s'exécutait sur la scène du Beachclub, un problème est survenu samedi après-midi.

« On a pitché des genre de confettis et, pour la première fois en huit ans, ç'a tombé sur des fils électriques d'Hydro et ç'a fait sauter l'électricité dans presque tout Point-Calumet », raconte le propriétaire Olivier Primeau dans un reel sur Instagram.

« Je suis vraiment gêné. »

Il ajoute : « En plus de ça, tout le monde qui était en train de payer ne peut plus le faire. C'est une est* de catastrophe! »

L'entrepreneur espère que la situation sera réglée dans les prochaines minutes, mais rien n'est moins sûr.

Dans les story partagées par Olivier Primeau, la foule ne semblait pas être particulièrement agacée par cet arrêt momentané. Elle chantait à tue-tête le fameux « Oh Hey! » de circonstance.

On leur souhaite que tout rentre dans l'ordre rapidement!