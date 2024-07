Afin de célébrer les 50 ans du spectacle mythique J’ai vu le loup, le renard, le lion, la SuperFrancoFête s'est installait sur les Plaines d’Abraham le 26 juillet dernier, conviant les mélomanes de la région à un concert gratuit qui promettait d'être un déploiement artistique de grande envergure.... et elle ne mentait pas.

Danseurs, acrobates, projections, confettis, lasers, flammes et bien plus ponctuaient le spectacle de 2 h 30 qui mettait en scène plus qu'une quinzaine d'artistes québécois de toutes les générations, de Robert Charlebois à Ariane Roy, en passant par Patrice Michaud, Claude Dubois, Gab Bouchard, Diane Dufresne, Hubert Lenoir et Souldia.

Les chansons - certaines tirées du répertoire des artistes présents, d'autres, classiques indémodables de la francophonie - avaient de quoi faire danser et chanter le public de 7 à 77 ans. On a pu entendre des hymnes populaires tels que « Les gens de mon pays » ou « Entre deux joints » et « L'escalier » ou bien, pour les plus jeunes, « Kilimandjaro », « Grand frère » et Corinne ».

Parmi les moments les plus marquants de la soirée, on note cette interprétation habitée de « Chasse-Galerie » par Pierre Lapointe et Claude Dubois, ainsi que l'hommage à l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland à travers la pièce « Le chat du café des artistes », chantée, entre autres, par Hubert Lenoir et Sarahmée. Ceux-ci étaient alors accompagnés par de nombreux danseurs et plus de trente figurants. Notre coup de coeur va quand même à Pierre Lapointe et Pierre Kwenders, qui nous ont émus avec leur version décomplexée de « L'amour existe encore ».

À noter que le spectacle sera présenté prochainement sur les ondes de Télé-Québec.

Voyez toutes nos photos du spectacle ci-dessous.