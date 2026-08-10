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Photos : Stephan de Survivor Québec se présente sur scène en bobettes

On peut dire qu'il n'a pas froid aux yeux celui-là!

Orange Lessard
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Stephan de Survivor Québec, connu sous le nom d'Orange Lessard dans le monde de la musique, en a surpris plus d'un dimanche soir lors de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu alors qu'il est débarqué sur scène en sous-vêtements.

En effet, le chanteur arborait les fameuses bobettes blanches qui ont fait sa renommée, d'abord sur ses réseaux sociaux, puis sur l'île du Panama au printemps dernier. Dans ses pieds, il avait enfilé d'immenses bottes rouges en caoutchouc, ce qui ne rendait pas la chose moins loufoque!

En plus d'un passage remarqué sur scène, Stephan s'est lancé dans la foule pour faire du body surfing dans cette (petite) tenue. On peut certainement dire qu'il ne manque pas d'audace!

Le charpentier-menuisier de St-Roch-de-L'Achigan faisait partie du spectacle de Classe Moyenne (en première partie de Kaïn) puisqu'il interprète une chanson avec le collectif, « J't'en vacances (j'fais c'que j'veux) », parue au mois de mai dernier

Voyez nos photos du passage d'Orange Lessard à Saint-Jean-sur-Richelieu dans la galerie ci-dessous.

Rappelons qu'il reste un week-end à cette édition de L'International de montgolfières. Émile Bilodeau, le Québec Redneck Bluegrass Project, Ariane Roy, Half Moon Run, Sean Paul et Fredz font partie des artistes invités à surveiller pour ces derniers jours de festivités. Consultez l'horaire complet ici.

Orange Lessard à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

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Orange Lessard à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu
Sur la photo : Stéphan Lessard© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Orange Lessard à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu
Sur la photo : Stéphan Lessard© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Orange Lessard à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu
Sur la photo : Stéphan Lessard© Showbizz.net / Patrick Lamarche
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Orange Lessard à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu
Sur la photo : Stéphan Lessard© Showbizz.net / Patrick Lamarche

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Photo de Stéphan Lessard
Stéphan Lessard

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