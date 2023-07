Photos : Bleu jeans Bleu sous la pluie au FEQ : « Vous êtes des estifis de guerriers, on aime ça! »

Alors que mère Nature a malheureusement décidé de compliquer largement les choses pour la prochaine semaine pour les organisateurs du Festival d'été de Québec, les festivaliers et les artistes, Bleu Jeans Bleu faisait son entrée sur la scène Bell du Festival d'été, ce lundi 10 juillet à 20 h, en première partie des Trois accords.

Si la température avait été plus clémente, le parterre aurait assurément été bondé, mais nous n'avons pas eu cette chance. Ainsi, les plaines étaient plutôt dégarnies, pour une raison évidente, mais la foule qui s'était présentée avait fière allure, créant une marée d'imperméables multicolores. Et la bonne humeur incroyable qui se dégage du répertoire de Bleu Jeans Bleu a eu raison de l'air maussade de tous. Les sourires étaient au rendez-vous dès les premières minutes où ont retenti les chansons « Bacon » et « Molle Twist ».

« Vous êtes des estifis de guerriers. Ça, on aime ça! », a lancé Claude Cobra à la foule complice et mouillée, avant d'entonner la joyeuse « Café Corsé ». « C'est un soir très important pour nous certes, mais aussi où l'on veut que vous ressortiez en vous sentant top minou », a plus tard déclaré le chanteur, toujours vêtu de son traditionnel kit en jeans et chapeau. À ses côtés, ses complices François Lessard, Pierre-David Girard, Mathieu Collette, en grande forme, ont offert une performance reluisante, comme si la flotte n'existait pas.

Impossible de résister au charme de cette formation, qui exulte à grand coup de métaphores heureuses et d'histoires loufoques dans leurs succès. Nous avons d'ailleurs tous pu les entendre, de « J'te gâte all dressed », à « King de la danse en ligne », en passant par « Pub sportif », « Patates frites » et évidemment l'incontournable « Coton ouaté » qui fermait la parade trempée.

Les gars se sont même permis quelques reprises, mélangées à leurs titres, dont la musique de « Hotel California » des Eagles et le refrain de « Hey Jude » des Beatles. Sur « Permis de moto », le chanteur s'est amusé avec la foule qui l'accompagnait en choeur, tout en brandissant du poing. Un medley ultra rapide et franchement étourdissant, entre K-2000 et Metallica, en a aussi mis plein la vue et les oreilles dans le dernier droit.

Au final, les courageuses et courageux qui étaient présents pour ce tour de piste de Bleu jeans bleu n'ont pas dû regretter l'effort. Le résultat, entre gaieté et folie, avait le luxe de nous faire oublier les averses comme les tracas du quotidien. Et ça, c'est top minou!