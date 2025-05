Photo : La gang de Mixmania 1 en répétition pour un spectacle spécial

La gang de la première génération de Mixmania, dont faisait partie Julie St-Pierre, Annabelle Oliva, Pierre-Luc Blais, Frank Hudon, Ariane Laniel et Emmanuel McEwan, est présentement en répétition d'un spectacle qu'ils présenteront au Festival de Musique et d'Arts Générations à Nicolet cet été.

Avec Fredz et Rafaëlle Roy, ils assureront la première partie de Charlotte Cardin lors de la soirée d'ouverture du 17 juillet prochain.

Julie St-Pierre a partagé sur ses réseaux sociaux une photo de la première journée des répétitions la semaine dernière, puis une autre cette semaine, d'une deuxième rencontre sous la supervision du danseur Alex Francoeur.

Rappelons que la première mouture de la téléréalité Mixmania a été diffusée en 2002 sur les ondes de VRAK.

Si les membres des groupes Défense Urbaine et Aucun regret s'étaient réunis pour le documentaire Mixmania : 20 ans plus tard, ils n'avaient pas partagé la scène depuis bien longtemps. Ce sera donc un rendez-vous à ne pas manquer pour les trentenaires qui désirent réveiller l'enfant qui sommeille en eux le temps de danser sur « Les 5 doigts de la main » et « Toucher le ciel ».

Les billets pour le Festival Générations sont disponibles ici.