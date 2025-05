Photo : La fille de Véronique Claveau ressemble comme deux gouttes d'eau à sa maman

Jeudi soir avait lieu, au Théâtre St-Denis à Montréal, la grande première médiatique du spectacle Zénith, mettant en vedette des artistes marquants des deux premières saisons de l'émission de Véronique Cloutier.

Plusieurs vedettes québécoises ont déambulé sur le tapis rouge avant la représentation, dont Véronique Claveau avec ses deux enfants, Léon et Agathe. Avouez que la petite blondinette ressemble comme deux gouttes d'eau à sa maman! 😍

Voyez une photo au bas de l'article.

Les enfants étaient venus encourager leur papa, Bryan Audet, qui figure parmi les artistes du spectacle de danse et de chant.

Parmi les autres prestigieux invités qui ont assisté à la première, on note les capitaines des générations, Félix-Antoine Tremblay et Élyse Marquis, la responsable des réseaux sociaux de l'émission, Chloée Deblois, ainsi que des artistes qui se sont prêtés au jeu de Zénith, comme Audrey-Louise Beauséjour, Naadei Lyonnais et Clodine Desrochers.

Voyez la galerie complète du tapis rouge ainsi que des images du spectacle ci-dessous.

Zénith - Le spectacle est présenté au Théâtre St-Denis jusqu'au dimanche 1er juin. La troupe prendra ensuite la route vers Théâtre du Casino du Lac-Leamy de Gatineau pour trois représentations les 6 et 7 juin, puis le spectacle sera présenté à l'amphithéâtre Cogego de Trois-Rivières le 14 juin avant de s'installer du 3 au 6 juillet à la Salle Albert-Rousseau à Québec. Procurez-vous des billets ici.