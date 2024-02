Mario Pelchat avait eu le temps de faire seulement quelques représentations de Pelchat Aznavour Désormais en 2020 avant que la pandémie frappe et force les artistes à annuler leurs tournées. Après plusieurs reports et une autre série de spectacles pour souligner ses 40 ans de carrière, le chanteur québécois a enfin repris, quatre ans plus tard, ces concerts rendant hommage à ce monstre de la chanson française qui aurait eu 100 ans en 2024.

Accompagné par pas moins de 12 musiciens sur scène, Mario Pelchat renoue avec les plus grands classiques de Charles Aznavour, comme « Que c'est triste Venise », « Je m'voyais encore » et « Non je n'ai rien oublié ». Il interprète également des pièces moins connues de son répertoire, telles que « J'en Déduis Que Je T'aime ». Le coach à La voix reprend aussi quelques titres qui ont été écrits par Aznavour, mais interprétés par d'autres. Par exemple, il revisite « Le Mexicain » de Marcel Amont, « Un monde avec toi » de Raymond Berthiaume et « Plus bleu que tes yeux » d'Édith Piaf. Pour celle-ci, Mario Pelchat s'est offert l'immense honneur de chanter en duo avec la Môme grâce à la magie de la technologie. L'amalgame de leurs deux voix jumelé à l'orchestration fait vivre au spectateur un moment hors du temps.

Si Mario Pelchat ne réinvente pas l'oeuvre de Charles Aznavour et reste assez fidèle aux arrangements originaux, il l'interprète avec beaucoup d'intensité et d'émotion. Nous avons été particulièrement émus par sa manière de rendre les paroles de « Comme ils disent ». Habité, il arrive à faire vivre les mots de ce grand écrivain, souvent en avance sur son époque.

Mario Pelchat brillait sur cette scène immense du Grand Théâtre de Québec, au coeur d'éclairages envoûtants et entouré de musiciens talentueux. Chacun d'eux est d'ailleurs mis en lumière à différents moments au cours du spectacle. L'ensemble de l'orchestre est mis à profit de façon particulièrement efficace lors de « For Me Formidable », où Mario Pelchat, d'ailleurs, mord à pleine dent dans le personnage du crooner.

Les amoureux de Charles Aznavour ne peuvent qu'être enchantés par cette relecture classique de Pelchat, dont la voix chaude ne vacille jamais. Le vigneron-troubadour visitera plusieurs villes québécoises avec ce spectacle jusqu'en avril prochain. Consultez son calendrier de spectacles ici.