Paul Houde recréé par intelligence artificielle

Dans la pièce Les Boys, qui partira en tournée à travers le Québec dès le mois de janvier, on peut voir Paul Houde apparaître sur un écran lors d'une scène avec le personnage de Fern, qu'il incarnait dans la version originale, mais qui est joué par Denis Houle dans la pièce.

Le metteur en scène Marc St-Martin était sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche et la question a été abordée.

« Adapter ce film-là sur scène comportait plusieurs défis, pièges, écueils possibles, puis on voulait recréer un match de hockey sur scène avec pas d'adversaires, pas de vraie patinoire, pas d'arbitre, pas d'aréna. Ça fait qu'on voulait recréer un feeling de match de hockey avec certains moments forts, mais on voulait aussi amener des gens à être surpris d'autres façons. L'idée nous est venue avec Guillaume Corbeil à l'adaptation de faire revivre un fantôme comme les Canadiens, les fantômes du Forum. »

Voyez-le sur l'écran au-dessus des joueurs sur l'image au bas de l'article.

La famille de Paul Houde a, évidemment, été mise au courant. « C'est très délicat, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je suis le premier à être un peu frileux avec ça, il faut y aller avec parcimonie, délicatesse, respect et tout. [...] On a fait appel à la famille. On voulait que ce soit fait en tout respect et qu'ils soient à l'aise avec ça. Ils ont été présents à toutes les étapes du processus, de l'écriture au spectacle. Je pense qu'ils ont été honorés et touchés, tout comme les spectateurs qui assistent à ce moment-là. »

Consultez l'horaire de tournée de la pièce Les Boys ici.