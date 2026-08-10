Of Monsters and Men et Dasha closent en beauté une 5e édition chaude de Cigale

Du 7 au 9 août se tenait à la Baie de Beauport, à quelques minutes du centre-ville de Québec, la cinquième édition du festival Cigale. Pas de pluie sur les heures d'ouverture du site et toujours une chaleur enveloppante attendait les festivaliers, qui ont apprécié de nombreux spectacles, les pieds dans le sable.

L'autrice-compositrice-interprète montréalaise Flower Face a attaqué la dernière journée des réjouissances, dès 15h30, avec son indie rock vibrant, avant que la formation The Devil Makes Three s'installe pour une heure de blues.

La pétillante Billie Du Page a ensuite entonné ses hymnes pop entraînants, suivie par le quintette folk-rock Bon Enfant, qui a su rallier beaucoup de fidèles à ses mélodies accrocheuses.

Deux femmes dynamiques, l'une en pop, l'autre en country, ont, plus tard, fait danser les spectateurs. Accompagnée par une dizaine de danseurs, la première, Tones and I, a épaté de par sa mise en scène étoffée et son inépuisable enfilade de succès radio (« Dance Monkey », « Fly Away », « Dance With Me », « Cloudy Day », « Never Seen the Rain »). Dasha, elle, a été très généreuse avec son public, allant même jusqu'à traverser les barrières de sécurité pour aller à la rencontre de ses fans.

C'est le groupe Of Monsters and Men qui a conclu les festivités. La formation islandaise a légèrement changé le registre de la soirée, avec son énergie plus veloutée. Son répertoire indie folk et pop a charmé les festivaliers, rassemblés en masse depuis la fin de l'après-midi pour voir les musiciens performer.

Voyez nos photos au bas de l'article.

Tous les artistes qui se sont produits sur les berges du fleuve Saint-Laurent se sont dits épatés par les installations de Cigale. Un festival de musique sur la plage, c'est un évènement rare autant pour les festivaliers que pour les artistes invités.

On espère que ce festival est là pour rester parce qu'il est devenu un incontournable dans notre été et dans celui de beaucoup de Québécois!