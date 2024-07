Nostalgie et espoir avec Marie-Annick Lépine au Festival d'été de Québec

Un an après le spectacle iconique des Cowboys fringants sur les Plaines, Marie-Annick Lépine revenait au Festival d'été de Québec.

La talentueuse multi-instrumentiste de Repentigny était accompagnée sur scène par ses deux amies Mara Tremblay, son « inspiration d'adolescente », et Catherine Durand, son « point d'ancrage ». À noter que les deux femmes avaient joué sur la même scène, au Parc de la Francophonie, juste avant elle, avec leur duo Hauterive.

Marie-Annick a d'abord interprété quelques pièces issues de son plus récent album solo, Entre Beaurivage et l'Ange-Gardien, dont « Le monde est beau pis laid » et « Je mange mes bas », avant de se lancer dans le répertoire des Cowboys fringants. Elle a attaqué avec « Les cheveux blancs », une chanson qu'elle a écrite et qu'elle interprète sur le tout dernier opus du groupe, Pub Royal. Les paroles nous chavirent chaque fois.

« Vous allez voir, mes puces

Que la vie

Est souvent injuste

Surtout pour ceux qui partent avant

D'avoir les cheveux blancs »

Marie-Annick a enchaîné avec d'autres titres des Cowboys, dont « Quand j'regarde », » Le coeur battant » et « Loulou vs Loulou ». Avant d'interpréter cette dernière, la chanteuse indique qu'en plus de faire le « deuil de leur meilleur ami », les membres des Cowboys fringants doivent aussi faire le deuil de leur carrière dans la forme qu'il la connaissait. « Je laisse mon beau JF se retrancher dans son coin et prendre du recul », dit-elle pour expliquer qu'elle sera accompagnée par Catherine Durand pour la chanson.

La toute dernière pièce de la soirée sera « Les étoiles filantes », l’un des plus grands succès de son ancien groupe. Chantée par trois femmes, la pièce a une saveur nouvelle. De voir Marie-Annick les yeux au ciel ne peut que remuer les fans de Karl Tremblay.

Un an après une visite historique des Cowboys sur les Plaines, il y avait quelque chose de doux, rempli d'optimisme, dans cette visite de Marie-Annick Lépine à Québec. Merci Marie-Annick d'avoir brodé d'espoir nos p'tits coeurs fringants.