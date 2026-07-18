Muse offre du grandiose au Festival d'été de Québec

L'histoire d'amour entre Muse et la ville de Québec existe depuis plusieurs années. Après avoir fait plusieurs passages remarqués au Centre Vidéotron, puis un passage éclatant en 2017 pour les 50 ans du Festival d'été de Québec, c'était soir de retrouvailles, ce vendredi, pour les festivaliers et la formation britannique, qui encore une fois n'avait pas lésiné sur l'équipement pour nous en mettre plein la vue. En vue de ce nouveau coup d'éclat, une foule impressionnante avait envahi les plaines d'Abraham à guichets fermés, tandis que la météo nous faisait grâce de ses humeurs.

En première partie, la formation alsacienne Last Train a donné un spectacle mémorable, offrant la fougue et l'énergie nécessaires pour convaincre les curieux. On se souviendra certainement de leur performance comme l'une des meilleures premières parties de cette édition du Festival d'été de Québec, notamment grâce au bain de foule avec guitare du frontman Jean-Noël Scherrer qui a tout donné. On en aurait pris plus! La deuxième partie était quant à elle assurée par le groupe rock canadien Mother Mother, qui aussi fait belle figure, mettant bien la table pour Muse, avec des sonorités similaires.

Tous habillés de rouge, les trois complices - Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholme et Dominic Howard - ont fait leur entrée en scène, peu après 21 h 30, pour donner le coup d'envoi de ce spectacle de la tournée The Wow! Signal. Pour l'occasion, le groupe qui a l'habitude des extravagances avait prévu un arsenal d'effets spéciaux, entre projections sur des prismes lumineux qui surmontaient la scène, lasers et pyrotechnie. Tout pour impressionner la galerie, encore une fois.

Au programme de la soirée, quelques chansons issues de leur dernier album, The Wow! Signal, mais aussi plusieurs succès tirés de l'imposant catalogue du groupe, qu'on pense seulement à « Supermassive Black Hole », l'excellente « Psycho », « Plug in Baby », « Uprising », « Knights of Cydonia » et bien plus (voir la setlist ci-dessous). Sur « Be With You », avec un Matt Bellamy très en voix, une pluie de confettis et rubans rouges a été vaporisée sur la foule, pour un effet visuel étonnant et réjouissant. Sur « The 2nd Law: Isolated System », le band nous a offert un court segment électro franchement dansant. Puis, sur la nouveauté « Nightshift Superstar », Matt Bellamy a enfilé son veston et ses lunettes futuristes, faisant vibrer le public au passage. Si le groupe se fait généralement avare de commentaires pendant son tour de piste, l'énergie et la maestria déployées sur scène compensent toujours et permettent de combler largement les attentes.

La finale en point d'orgue était orchestrée autour de deux succès, « Starlight » et « Take a Bow », servis avec un buffet d'effets scéniques et sous les acclamations de la foule, pour un coup d'oeil de départ impérissable.

Chaque passage de Muse à Québec est un happening incroyable et ce soir n'a pas fait exception à la règle. La formation britannique, qui a mis la gomme, a été accueillie en héros par une marée de fans qui n'auraient pas voulu perdre une minute de cette performance encore une fois inoubliable. La flamme brûle toujours pour Muse dans la Capitale et c'est avec impatience que nous attendrons leur prochain passage!