C'est en 1988 que Mitsou Gélinas dévoilait au Québec son tout premier album, El Mundo, qui contenait les désormais iconiques « Bye Bye mon cowboy » et « La Corrida » notamment. Le succès, immédiat a propulsé la jeune femme de 17 ans au sommet des palmarès. Si Mitsou a par la suite délaissé la chanson pour l'animation sous diverses formes, la musique ne l'a jamais réellement quittée.

Pour preuve, depuis quelque temps, la femme d'affaires multiplie les relectures de certains de ses plus grands succès, dont « C'est chaud », qui a connu un élan de popularité retentissant à la radio cet été.

En outre, pour souligner les 40 ans de l'enregistrement des chansons de son premier album - le premier de huit pour la chanteuse - Mitsou organise une grande fête, qui prendra la forme d'un spectacle tout spécial. Dans El Mundo de Mitsou, l'animatrice signe son retour sur scène en invitant le public, actuel comme celui de la première heure, à replonger dans son univers créatif.

Ce spectacle provient du besoin de Mitsou de reconnecter avec la musique et le public, après qu'elle ait reçu de nombreux témoignages de fans heureux de la retrouver en tant que chanteuse. Dans ce spectacle-événement, qui sera présenté pour un soir seulement à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, les spectateurs pourront y entendre les titres les plus marquants de son répertoire, dans de nouvelles versions aux sonorités électro-pop rassembleuses. La mise en scène a été confiée à Sonya St-Martin et Daniel Fortin de la Compagnie Invisible, pour un résultat qu'on nous promet époustouflant.

Sur scène, Mitsou précise qu'elle sera accompagnée de cinq musiciens, des danseurs, d'un DJ et d'artistes invités. Le tout, pour une soirée éclatée où les souvenirs, les émotions et les archives témoigneront du talent brut d'une artiste qu'on prend grandement plaisir à entendre de nouveau! Enfin, sachez qu'il est possible de se procurer des billets ici.

Le spectacle El Mundo de Mitsou se tiendra le 20 mai 2027 à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.