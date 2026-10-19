Mentana : Un irrésistible rendez-vous musical qui fait du bien!

Ce samedi, dans le cadre des concerts pour toutes les oreilles offerts dans la région de Québec, nous sommes plongés dans « Les Frolics » du groupe Mentana, formé à l'origine par les comédiens et musiciens Robin-Joël Cool et Viviane Audet , qui sont des amoureux dans la vie. Entre convivialité, humour, poésie et plaisir, ce spectacle s'inscrit d'emblée dans nos coups de coeur de la saison.

Il aura fallu très peu de temps pour comprendre que cette proposition musicale, aussi réjouissante qu'évocatrice, semble avoir le pouvoir d'apaiser tous les maux. Après la première chanson, « Temps de chien », qu'on retrouve d'ailleurs au générique de la série du même nom dans laquelle Robin-Joël Cool interprète le fameux Stéphane, c'est comme si un vent des maritimes avait soufflé dans l'enceinte, balayant tous les tracas sur son passage.

Dans une proposition scénique à la fois sobre et étincelante, les membres du groupe proposent avec Les frolics un retour aux racines acadiennes, avec une musique folk rock aux accents poétiques. Avec Viviane, Robin-Joël, Yannick Parent à la batterie, Erik West-Millette à la basse et le virtuose Robin William au violon (qui nous a franchement épatés), impossible de s'ennuyer. On se retrouve à taper du pied très rapidement, voire à avoir l'envie de se trémousser sur les airs ensorcelants de Mentana.

Les transitions entre les chansons sont assurées par l'irrésistible Robin-Joël Cool, qui a le bagout d'un conteur et l'esprit d'un grand penseur. Avec lui, on plonge dans des histoires acadiennes, qui nous font découvrir des personnages plus grands que nature, dont sa mère qu'il décrit comme une sorcière : « Ma mère a le pouvoir de voir l'avenir dans les chiffres et les lettres ». On sent toute l'aisance de l'artiste, qui interagit régulièrement avec sa dulcinée, notamment pour se remémorer leur première date, qui a visiblement porté fruit puisqu'ils sont toujours ensemble 17 ans plus tard. On rit beaucoup en compagnie de Mentana et ça fait du bien!

Entre « Pas le temps de travailler », « Sandy », « Le fiddler », « Angélina » et « Machine à giguer », notamment, le groupe construit ses assises, à la manière des frolics, un bardeau à la fois et sur des airs de fête, pour un résultat auquel il est quasi impossible de rester indifférent. Voilà un rendez-vous musical qui enveloppe, apaise et emporte, que nous ne saurions vous conseiller davantage. Après la dernière chanson, « J'veux du homard », nous sommes sortis de la salle avec le coeur plus léger et l'impression d'avoir voyagé un peu (et l'envie de manger un bon homard!). Que demander de mieux?

Mentana poursuit sa tournée partout au Québec. Pour les détails et l'achat de billets, c'est par ici. L'album Les Frolics, à découvrir, est disponible en vinyles, CD et sur toutes les plateformes de musique en ligne. Voyez nos photos du spectacle ci-dessous.