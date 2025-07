Matt Lang se blesse en spectacle

Le chanteur country Matt Lang a révélé sur ses réseaux sociaux dimanche qu'il s'était blessé lors d'un spectacle.

« On a tellement eu de fun vendredi soir à Saint-Célestin que me suis fait une entorse la cheville - merci pour vos bons mots et à toute l'équipe médicale qui s'est bien occupé de moi! Mais je ne pouvais pas manquer le bateau pour une ptite ride de pêche à Lamèque avant le Island Fest-Îles! Quelle belle place, j'adore le Nouveau-Brunswick! merci de nous avoir reçus! On se dit à la prochaine 🤘🏻 ».

Voyez sa publication ci-dessous.

Son amoureuse, Alexandra Mauricio, a aussi partagé une image des petits ennuis de santé de Matt.

« POV : ton chum est de retour après 4 jours de shows avec une entorse juste à temps pour les vacances de garderie des enfants », indique-t-elle.

Le prochain spectacle de Matt Lang est le 2 août à Ontario. On lui souhaite d'être de se remettre sur pied d'ici là (sans mauvais jeu de mots...).

À noter que l'interprète de « Sweet On You » sera aussi de passage à Rimouski, Brossard, Pincourt et Saint-Agapit d'ici la fin de l'été. Il chantera également au célèbre Festival Western de Saint-Tite le 5 septembre prochain.