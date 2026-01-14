Marthe Laverdière reçoit une formidable récompense

La boîte Encore Spectacle Télévision annonce une formidable nouvelle sur ses réseaux sociaux, soit que l'humoriste Marthe Laverdière a vendu pas moins de 178 000 billets de son plus récent spectacle.

Pour souligner ce formidable accomplissement, qui va bien au-delà du billet d'or, son équipe lui a décerné un « Billet Minou », nommé ainsi en guise de clin d'oeil à son amoureux, Sylvain Talbot surnommé Minou, qui l'accompagne dans tous ses projets.

Un prix symbolique, mais qui représente bien l'affection importante qu'a le public pour cette femme en or, toujours authentique et bienveillante.

Encore Spectacle Télévision écrit : « Le 20 décembre dernier, notre Marthe Laverdière adorée a reçu le «Billet Minou» pour :

Plus 178 000 billets vendus

Un total de 280 spectacles

Des milliers de rires et un public conquis

Une équipe du tonnerre qui a travaillé avec passion

Bravo à Marthe, à sa gérante Lorraine, au metteur en scène Mario Jean et aux artisans du spectacle !

Merci au public qui a été présent et chaleureux ! »

Voyez la publication ci-dessous.

Nous en profitons pour offrir également nos plus sincères félicitations à Marthe pour ce formidable jalon franchi dans les rires, et encore de nombreuses années d'humour et d'accolades!