Marie-Ève Janvier retrouve la scène pour un nouveau spectacle nostalgique

Il y a plus de 20 ans, Marie-Ève Janvier faisait ses débuts sur scène dans la comédie musicale Don Juan. Plusieurs s'en souviendront, c'est au cours de ce spectacle que Marie-Ève a connu la gloire et a rencontré l'homme de sa vie, Jean-François Breau.

Puis, nous avons eu le bonheur de la revoir au sein de plusieurs représentations scéniques, son dernier en date étant Waitress, avant qu'elle ne prenne une pause complète de sa vie professionnelle, l'automne dernier. Depuis, elle choisit ses projets avec parcimonie, rendant chacun d'eux encore plus spécial.

Au printemps prochain, Marie-Ève remontera sur les planches du Québec dans une nouvelle version du spectacle Notre-Dame-de-Paris. Dans cette adaptation symphonique, l'animatrice jouera Esmeralda, dont Quasimodo (Marc Hervieux) est secrètement amoureux. La distribution comprend aussi Josiane Comeau de La Voix dans le rôle de Fleur-de-Lys, Gardy Fury en Clopin, Pierre Lapointe en Gringoire, Sam Champagne dans le rôle de Phoebus et Christian Marc Gendron en Frollo.

Les plus nostalgiques seront ravis d'apprendre que les grands classiques qui ont fait la renommée du spectacle seront eux aussi de la partie, tels que « Belle », « Le Temps des cathédrales », « Vivre », et « Danse mon Esmeralda ». Ce sera tout un plaisir que de redécouvrir ces titres sous l'égide de l’Orchestre FILMharmonique.

Ce nouveau concert unique se tiendra d'ailleurs les 3 et 4 avril prochains, à la Salle Louis-Fréchette. Il est possible de se procurer des billets ici.