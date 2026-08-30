Marie-Claude Barrette remonte sur scène avec une invitée très spéciale

Il y a de cela quelques années déjà, Marie-Claude Barrette a transformé un deuil professionnel - la fin de son émission de télé - en véritable succès du web, avec le balado Ouvre ton jeu. Chaque semaine, l'animatrice reçoit à son micro des personnalités provenant de tous les horizons et les interroge quant aux nombreuses facettes de leur vie, qu'ils exposent parfois pour la toute première fois. Plusieurs épisodes nous ont d'ores et déjà offerts une salve de moments précieux et marquants.

En marge de ce projet, Marie-Claude a déjà proposé en 2024 et en 2025 une édition sur scène d'Ouvre ton jeu, avec des invités spéciaux tels que Chantal Lacroix, P-A Méthot et Lise Dion. Dans cette entorse au concept initial, le public qui assiste à l'enregistrement joue un grand rôle, en ce sens où il est possible de monter sur scène pour poser des questions à l'invité du jour.

Par ailleurs, la prochaine invitée de l'épisode spécial d'Ouvre ton jeu sur scène promet de nous offrir de belles confidences! Il s'agit de Mitsou. Cette année, l'animatrice a repris son micro et a offert une nouvelle version d'un de ses plus grands classiques musical, C'est chaud, donnant un second souffle à cette facette plus enfouie chez la populaire femme d'affaires, pour notre plus grand bonheur!

Cet été, nous l'avons ainsi entendue sur la scène de plusieurs festivals, faisant s'époumoner ses fans de la première heure, heureux de revoir Mitsou la chanteuse. En outre, la prochaine scène qu'elle foulera sera celle d'Ouvre ton jeu, le samedi 19 septembre prochain, à l'Espace St-Denis de Montréal. La rencontre entre les deux femmes se tiendra dans le cadre du Festipod 2026, un événement organisé chaque année depuis 2019, et qui est entièrement consacré à la diffusion de balados sur scène.

L'événement se tiendra du 17 au 19 septembre et réunira plusieurs des voix les plus populaires du monde de la baladodiffusion, telles que Louis Morissette pour un épisode spécial Entre la poire et le serpent, Arnaud Soly pour le Soly podcast ou encore Marylène Gendron et Sam Cyr pour leur balado Tout le monde s'haït. Sachez qu'il est possible de se procurer des billets pour l'une ou l'autre de ces présentations ici.