L'infatigable Robert Charlebois affronte le vent pour un spectacle devancé au FEQ

Décidément, il s'agit d'une édition assez difficile pour le Festival d'été de Québec qui doit composer, soir après soir, avec les humeurs de Dame Nature. D'abord, c'était les grandes chaleurs. Maintenant, ce sont les grandes pluies.

Alors que des orages violents s'annonçaient en soirée sur Québec ce jeudi 13 juillet, quelques heures après les torrents tombés sur Montréal, les spectacles du FEQ ont tous été devancés. Ainsi, Robert Charlebois donnait le coup d'envoi à 18 h 30 avec son spectacle Charlebois en CharleboisScope, en première partie des Cowboys Fringants surclassés à 19 h 30. « On n'est pas fait en chocolat, mais si c'est dangereux, on arrête, ok? », a averti le chanteur avant de s'aventurer.

« La vie ne se passe pas toujours comme on le voudrait », a ajouté l'increvable rockeur, avant d'entonner un titre de circonstance, « Le manque de confiance en soi ». Les paroles, « On va manquer not' coup, On va faire fallball, On va faire pétak, On va manquer not' coup, On va s'faire pogner, Pis on va t'y goûter » résonnaient drôlement, alors qu'on s'attendait à une nouvelle dérouillée avec la météo.

« Ben non, on ne va pas manquer not coup. Partout peut-être, mais pas à Québec, pas au Festival d'été de Québec », a lancé Charlebois, encourageant. Crinière frisée au grand vent, tout de blanc vêtu, Charlebois a poursuivi son sprint de succès, enchaînant les « Dolorès », « Les ailes d'un ange », « Ent'2 joints », « Tout écarquillé » et quelques autres hits, pour le bonheur des courageux qui prenaient place au parterre, évidemment clairsemé vu le changement d'horaire et l'atmosphère menaçante.

Encore et toujours, le répertoire nimbé de succès du rockeur québécois ne pourrait être plus opportun pour une ambiance de festival. Sur « California » et « Lindberg », il a invité sa complice des 60 dernières années, Louise Forestier, pour un effet béton.

C'est sur cette belle amitié et ce titre iconique que le spectacle, fortement écourté, s'est terminé abruptement, devant l'air incrédule des festivaliers. Quelques minutes plus tard, les sites étaient évacués…