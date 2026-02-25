Les Misérables : Debbie Lynch-White fait ses débuts en comédie musicale

Nathan Bois-McDonald (Marius), Amélie Baland-Capdet (Cosette) et Kenza Nejmi , découverte à Star Académie 2025, qui sera Éponine, complètent la distribution. D'ailleurs, sa doublure sera nulle autre que Camille Cormier-Morasse , aussi académicienne.

Le comédien Roger La Rue sera M. Thénardier alors que Stanley Kassa enfilera à nouveau le costume d’Enjolras, après une performance remarquée à Paris.

La distribution du spectacle a été dévoilée cette semaine. Alex Gaumond , un habitué des comédies musicales, incarnera le personnage de Jean Valjean. Le chanteur Dominique Côté reprendra le rôle de Javert alors que Klara Martel-Laroche , que beaucoup de téléspectateurs ont découvert à Quel talent! la saison dernière, incarnera la mythique Fantine. Pour sa part Debbie Lynch-White fera ses débuts en comédie musicale en prêtant ses traits à la redoutable Mme Thénardier.

« Réunir une distribution d'une telle ampleur pour LES MISÉRABLES est un accomplissement dont nous sommes extrêmement fiers. Cette comédie musicale repose sur une force collective exceptionnelle, et nous avons rassemblé des artistes aux voix puissantes et au talent remarquable pour lui donner toute sa portée. Certains visages seront familiers et d'autres seront de magnifiques découvertes pour le public, mais tous s'unissent pour offrir au public un spectacle grandiose! », indique Joël Tremblay, chef de direction spectacles et producteur exécutif.

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette histoire légendaire de Victor Hugo voici le résumé officiel : Le spectacle nous transporte dans la France du XIXe siècle et raconte l'histoire poignante de Jean Valjean, un ancien prisonnier traqué sans relâche par l'impitoyable inspecteur Javert. Sur son chemin, il croise Fantine, une ouvrière brisée par la misère, à qui il promet de veiller sur sa fille, la petite Cosette.

Alors que la révolte gronde dans les rues de Paris, de jeunes révolutionnaires se soulèvent et les destins s'entrelacent dans un tourbillon d'émotions et de courage. Les Misérables nous plonge au cœur d'un récit puissant porté par l'amour, le sacrifice et l'espoir, avec des classiques inoubliables tels que « J'avais rêvé », « À la volonté du peuple », « Mon histoire » et « Le Grand jour ».

Les Misérables sera présenté à l'Espace St-Denis à Montréal (billets ici) à partir du 20 juin, puis au Grand Théâtre de Québec (billets ici) dès le 7 août.