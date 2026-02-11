Les adeptes de Harry Potter ne voudront pas manquer cette expérience immersive qui arrive à Montréal

Montréal sera l'hôtesse, à compter du 27 mars, d'une nouvelle exposition immersive qui s'avère déjà être un incontournable pour les adeptes de Harry Potter. En effet, Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment et NEON annoncent l’arrivée à la Place Bonaventure de Harry Potter : Visions de la magie, en collaboration avec le producteur montréalais EMM Williams Productions. Il s'agit d'une première au Canada pour cette exposition qui a été saluée à l'international.

Harry Potter : Visions de la magie est décrit comme un parcours libre explorant certains des recoins les plus mystérieux du monde des sorciers. Les visiteurs découvriront une série d’environnements artistiques et immersifs inspirés de lieux énigmatiques de la communauté magique, tels que les Ministères de la Magie, les merveilles fascinantes de la Ménagerie de Norbert Dragonneau et la captivante Pensine. Grâce à une combinaison de contenus vidéo interactifs, d’une architecture audacieuse et de paysages sonores originaux, l’expérience prend vie à travers de superbes installations multisensorielles où les visiteurs sont invités à utiliser une baguette pour illuminer l’invisible et révéler les visions de la magie tout autour d’eux.

Voyez des images ci-dessous.

Harry Potter : Visions de la magie ouvrira officiellement ses portes au public à la Place Bonaventure, à Montréal, le 27 mars 2026. Pour en savoir plus sur la billetterie, visitez : harrypottervisionsofmagic.com/ca.

Les fans peuvent dès maintenant s’inscrire à la liste d’attente afin d’accéder à la prévente. En s’inscrivant sur la liste d’attente, les fans recevront un accès exclusif aux billets avant l’ouverture officielle de la billetterie, prévue le mardi 17 février.

Voici les 8 environnements qui sont mis en lumière dans l'exposition :

Le Magicobus : Commencez votre expérience en appelant le Magicobus et embarquez pour un voyage renversant à travers les rues animées de Londres. Alors que l’emblématique bus à trois étages se faufile à travers la ville, profitez des célèbres couchettes pour une photo souvenir et découvrez des détails inspirés du trajet de Harry à bord du Magicobus, avant de poursuivre votre route vers le 12, square Grimmaurd. 12, square Grimmaurd : Vous êtes arrivé au 12, square Grimmaurd. Cette mystérieuse maison est invisible pour la plupart des gens, protégée par de puissants enchantements. Explorez la demeure ancestrale de la famille Black et utilisez votre baguette pour interagir avec leur arbre généalogique et la cheminée lumineuse. Les Ministères de la Magie : Entrez dans les murs imposants du Ministère, où des projections interactives et une pièce maîtresse multimédia suspendue vous transportent dans les ministères emblématiques de Paris, Londres et New York. Ici, utilisez votre baguette pour découvrir des surprises magiques. La Ménagerie de Norbert Dragonneau : Découvrez un monde de créatures fantastiques dans une valise extraordinaire, où vous rencontrerez des animaux magiques dans leurs habitats naturels. Des Niffleurs dans leur repaire aux Strangulots dans le lac Noir, chaque scène prend vie grâce à de superbes projections artistiques. Votre baguette donnera vie aux notes et croquis de Norbert Dragonneau. La Salle des Prophéties : Explorez la salle contenant une collection apparemment infinie de prophéties. Promenez-vous dans une pièce de miroirs remplie d’orbes lumineux et utilisez votre baguette pour libérer les murmures du futur. L’allée des Embrumes : Aventurez-vous dans les sentiers obscurs de l’allée des Embrumes, où des silhouettes étranges et des surprises cachées vous attendent. Cet environnement sombre et interactif recrée certaines des destinations les plus inquiétantes du monde des sorciers. La Salle sur Demande : Explorez la salle secrète qui n’apparaît que lorsque vous en avez le plus besoin, remplie d’objets étranges et de secrets magiques à découvrir. Parcourez des tours d’objets s’élevant jusqu’au plafond pour repérer des éclats de magie parmi des éléments en apparence ordinaires. La Pensine : Voyagez dans le temps au cœur d’un tourbillon de souvenirs. Cette expérience immersive à 360 degrés propose une traversée surréaliste de moments clés de l’histoire de Harry.

Et quoi de mieux pour compléter votre expérience que de goûter une bonne bièreaubeurre, le breuvage iconique de l'univers de Harry Potter, ou de visiter la boutique souvenir, un espace spectaculaire qui propose une sélection de cadeaux exclusifs et de produits officiels Harry Potter, parfaits pour les fans et les collectionneurs? On ne sait pas pour vous, mais nous serons au rendez-vous!