Le spectacle Cocologie est lancé : Le petit monde fabuleux de Coco Belliveau

Après avoir joué les parfaites vilaines dans deux populaires téléréalités, voilà que Coco Belliveau s'amène sur scène avec son premier one-woman-show, Cocologie, une proposition impeccable et hilarante qui nous permet de découvrir davantage la femme fascinante derrière l'artiste.

Avec cette première offrande, l'humoriste confectionne une réconfortante courtepointe à même des petits morceaux de sa vie. Elle y aborde avec candeur et bienveillance son diagnostic d'autisme et les écueils que cela implique, sa sexualité, son estime personnelle, sa fascination pour les hommes, son amour des roches et de la littérature érotique de même que son intérêt marqué pour les arts de la scène depuis sa tendre enfance.

Cela donne lieu à plusieurs moments marquants, qui vous habiteront longtemps après le spectacle. On pense notamment à ce scénario émoustillant dans la jungle, à son analyse de la psyché masculine sur Tik Tok, à son incarnation du parfait Réjean avec laquelle elle se permet un petit jab au patriarcat, à son obsession pour le Cirque du Soleil ou à ce fameux solo de air bongo. Du bonbon! En ce sens, l'artiste arrive à naviguer entre l'anecdotique et les thèmes plus importants avec une maîtrise irréprochable. (Le texte se poursuit plus bas)