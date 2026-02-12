Le spectacle Cocologie est lancé : Le petit monde fabuleux de Coco Belliveau

Après avoir joué les parfaites vilaines dans deux populaires téléréalités, voilà que Coco Belliveau s'amène sur scène avec son premier one-woman-show, Cocologie, une proposition impeccable et hilarante qui nous permet de découvrir davantage la femme fascinante derrière l'artiste.
Avec cette première offrande, l'humoriste confectionne une réconfortante courtepointe à même des petits morceaux de sa vie. Elle y aborde avec candeur et bienveillance son diagnostic d'autisme et les écueils que cela implique, sa sexualité, son estime personnelle, sa fascination pour les hommes, son amour des roches et de la littérature érotique de même que son intérêt marqué pour les arts de la scène depuis sa tendre enfance.
Cela donne lieu à plusieurs moments marquants, qui vous habiteront longtemps après le spectacle. On pense notamment à ce scénario émoustillant dans la jungle, à son analyse de la psyché masculine sur Tik Tok, à son incarnation du parfait Réjean avec laquelle elle se permet un petit jab au patriarcat, à son obsession pour le Cirque du Soleil ou à ce fameux solo de air bongo. Du bonbon! En ce sens, l'artiste arrive à naviguer entre l'anecdotique et les thèmes plus importants avec une maîtrise irréprochable. (Le texte se poursuit plus bas)
Avec Cocologie, Coco se met à nu en dévoilant son imaginaire pittoresque et ses particularités surprenantes, une séance de confidences qui donne l'envie d'être la meilleure version de soi-même. La mise en scène sobre lui permet en ce sens de scintiller davantage. À la fois gamine, gaillarde et songée, l'humoriste se raconte sans gêne ni tabou, comme le ferait une amie, ce qui la rend d'autant plus irrésistible. Sans compter que son récit désopilant est livré sans temps mort, une réussite sur toute la ligne.
On ressort de ce premier spectacle avec l'impression d'avoir découvert un nouveau minerai précieux, une trouvaille formidablement envoûtante, dont on ne pourrait plus se passer. Cocologie s'avère en ce sens un beau cadeau, un divertissement sans faux pas qui ne ressemble à rien d'autre et qui fait du bien. On ne pourrait vous conseiller davantage d'aller voir cette pépite de spectacle.