Le party lève! Une foule indisciplinée, mais enflammée accueille The Offspring au FEQ 2024

Les amateurs de rock de la Capitale-Nationale n'ont pas eu à attendre bien longtemps avant de revoir The Offspring au Festival d'été de Québec. Après un passage remarqué en première partie de Blink-182 en 2019, le quintette californien était de retour en 2024 en tant que tête d'affiche. Il faut dire qu'il y a cinq ans, leur concert avait été autant - pour ne pas dire davantage - apprécié des spectateurs.

Même si Dexter Holland et sa bande avaient visité les Plaines d'Abraham il n'y a pas si longtemps, les mélomanes étaient massivement au rendez-vous. La file d'attente pour accéder au site était plus impressionnante que la veille alors que les Jonas Brothers - de la visite pourtant beaucoup plus rare - occupaient la scène Bell. « Québec ville du rock »? L'expression prouve aujourd'hui d'autant plus sa véracité.

Déjà agitée, la foule ne tenait plus en place au moment d'accueillir les cinq musiciens sur scène. La sécurité courait d'un bout à l'autre de la balustrade avant, récupérant des festivaliers bousculés par les « mosh pit » assez impétueux. Il y avait aussi ces jeunes téméraires qui se faisaient projeter dans les airs tels des cheerleaders. Ces envolées périlleuses étaient surveillées de près par les agents de sécurité, bien occupés en cette soirée effervescente.

Dexter, Noodles, Todd, Brandon et Jonah sont apparus sur scène à 21 h 30 tapant, lançant les réjouissances en lion avec leur simple de 1994 « Come Out and Play », suivi de « All I Want » et « Want You Bad », trois mégasuccès du groupe. Le requiem bien lancé, Dexter s'est adressé à ses adeptes : « C'est vraiment l'endroit où il faut être ici », une affirmation qui n'a pas manqué de soulever la foule. Puis, le chanteur a demandé à allumer les lumières pour voir l'ampleur du parterre. « OMG, là je suis un peu stressé », a-t-il lancé, le sourire aux lèvres, ce à quoi Noodles a ajouté : « Je suis aussi stressé, mais aussi allumé par tout ça », une autre déclaration qui a touché la cible.

Pendant la soirée, la formation créée en 1984 a voyagé à travers les époques, enchaînant des pièces tirées de leurs 11 albums en carrière, dont un extrait de leur nouveau bébé, Supercharged, qui paraîtra en octobre prochain. Le tout enrichi d'une mise en scène alliant de nombreux éclairages, des projections animées, des confettis et plus encore. Aussi sympathiques que désinvoltes, les membres du groupe n'ont pas manqué de divertir l'assemblée avec leurs interactions amusantes. Le programme a défilé à vitesse grand V, jusqu'au quintuplé gagnant de la fin, qui incluait « Why Don't You Get a Job? », « Pretty Fly (for a White Guy) », « The Kids Aren't Alright », « You’re Gonna Go Far, Kid » et, évidemment, « Self Esteem » qui clôturait un réquisitoire rock impeccable.

Hey The Offspring, vous revenez quand vous voulez!

En première partie...

On ne peut pas dire que la formation punk rock Be Your Own Pet ait lésiné sur l'énergie déployée sur scène pour donner le ton à cette soirée. Dès les premières notes, le dynamisme du groupe, notamment de sa tornade blonde de chanteuse, Jemina Pearl, s'est avéré contagieux et les festivaliers ont adhéré à la proposition, bien que l'on sentait que leur répertoire était peu familier pour la foule. Nous avons particulièrement apprécié les pesantes « Adventure » et « Neat Neat Neat », pendant lesquelles l'apport impétueux du bassiste Nathan Vasquez, du guitariste Jonas Stein et du batteur John Eatherly était particulièrement appréciable.

Déjà plus connue des mordus de rock de la Vieille-Capitale, la formation de Chicago Rise Against suivait avec un programme survolté qui n'a pas manqué de mettre le feu aux poudres. « Je veux voir où sont mes fans de Rise Against », a lancé le leader Tim McIlrath, qui a ensuite semblé comblé par la réponse bouillonnante des adeptes au parterre. Ne manquant pas de fougue sur scène, le quatuor a enchaîné les tubes, suggérant au passage aux festivaliers de s'en donner à coeur (corps?) joie dans le traditionnel mosh pit. La foule a obtempéré. La kermesse rock s'est allongée sur treize chansons, dont les dernières étaient les plus attendues; « Prayer Of The Refugee » et l'incontournable « Savior ». Un mandat rempli en totalité par les premières parties, qui ont bien mis la table pour le service principal, The Offspring.