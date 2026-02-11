Le Festivent de Lévis annonce trois têtes d'affiche formidables

Alors que l'hiver bat son plein, il est déjà temps d'entrevoir les jours plus ensoleillés alors que le Festivent de Lévis dévoile déjà trois de ses têtes d'affiche pour son édition 2026, qui aura lieu du 29 juillet au 2 août 2026. Le Parc Champigny accueillera entre autres cette année Salebarbes, Papa Roach et The Offspring, trois propositions qui promettent d'attirer les foules.

Voici les détails :

Le jeudi 30 juillet sera aux couleurs de l’Acadie, avec le groupe Salebarbes. Ceux qui ont offert une carte blanche des plus festives en 2025 ont encore beaucoup à présenter au public, qui ne se tannera jamais du fameux « Good Lord » et du « Marcher l’plancher ». Composé de Jean-François Breau, Kevin McIntyre, Éloi Painchaud, Georges Belliveau et Jonathan Painchaud, Salebarbes est une sorte de réappropriation culturelle. Ils veulent continuer à faire vivre l’Acadie et la musique traditionnelle en mettant de l’avant la musique francophone.

Le groupe américain Papa Roach sera de la partie le 31 juillet, en faisant vibrer la foule avec leur métal alternatif qui joue depuis plus de 25 ans. Avec des admirateurs très fidèles depuis le tout début, l’ambiance sera à la fête pour ce vendredi soir, alors qu’on pourra certainement entendre Jacoby Shaddix chanter ses plus gros succès, comme « Last Resort » qui récolte près de 1,5 milliards d’écoutes sur la plateforme Spotify. Ce sera certainement une soirée à ne pas manquer!

Le Festivent de Lévis se conclura sur une note tout aussi éclatée, alors que la formation punk The Offspring proposera une soirée inoubliable pour les festivaliers, le dimanche 2 août. Après avoir charmé les festivaliers avec leur premier passage au Festivent il y a de cela 10 ans, un retour de Dexter Holland et ses acolytes sera bienvenue. Ce groupe figure d’ailleurs parmi les plus vendeurs de l’histoire, avec plus de 40 millions d’albums vendus à travers le monde. Avec des succès comme « You’re Gonna Go Far, Kid » et « The Kids Aren’t Alright », The Offspring saura clore cette édition à merveilles.

La programmation complète sera annoncée plus tard ce printemps.

La formule reste cependant la même, proposant des activités pour toute la famille. Montgolfières, jeux gonflables, manèges et spectacles ludiques seront au rendez-vous. Les passeports pour les enfants de 11 ans et moins restent gratuits cette année encore.

Le passeport adulte est à 70,99 $ pour un temps limité.

Tous les détails se retrouvent sur le site officiel du Festivent de Lévis.