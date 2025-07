Le Festival d'été de Québec annule tous les spectacles de dimanche, sauf quelques-uns

Dimanche soir, alors que le tonnerre grondait toujours à 19 h 50, la plupart des spectacles du Festival d'été de Québec ont été annulés.

Sauf quelques têtes d'affiche, dont l'auteur-compositeur-interprète de reggaeton Farruko et le spectacle en hommage à l'album D’eux de Céline Dion, sont restées à l'horaire.

L'organisation du FEQ disait ceci sur ses réseaux sociaux :

« En raison des conditions météorologiques défavorables, les spectacles prévus ce soir sont annulés, à l’exception de quelques têtes d’affiches qui sont maintenues.

On continue de suivre l’évolution de la situation et on vous tient informé·es sur nos différentes plateformes. Espérons que Dame Nature soit de notre côté! »

Restez à l'affut des différentes plateformes du festival pour savoir si les spectacles de fin de soirée seront aussi annulés.