LASSO annonce ses deux têtes d'affiche pour 2024 et aucune déception à l'horizon

La troisième édition de LASSO Montréal se tiendra les 16 et 17 août au Parc Jean-Drapeau et elle promet encore de grandes choses.

Lors de sa première édition, le festival a marqué le coup en recevant deux superstars du country, Dierks Bentley et Luke Bryan. La seconde édition n'a pas raté la cible, avec les invités Kane Brown et l'indétrônable Chris Stapleton. Peu volubile pendant sa performance, celui-ci a toutefois lancé : « Mes amis, c’est un moment magique pour moi. »

Ce faisant, la table commence à être mise pour continuer de recevoir des stars du country. Ce sera d'ailleurs le cas en 2024, puisque LASSO Montréal recevra Eric Church et Sam Hunt. Le premier sera sur scène le 16 août, tandis que l'autre montera sur les planches le lendemain.

Les fans seront sans aucun doute nombreux à accueillir Eric Church vendredi soir, alors qu’il présentera un spectacle d'envergure à LASSO, qui comprend un vaste éventail de succès et de surprises pour électriser les amateurs de country de longue date et les nouveaux fans. Surnommé « The Chief » (en raison de ses éternels verres fumés et du fait que son grand-père occupait le poste de chef de police dans sa ville natale), Church est l'une des vedettes de musique country ayant une carrière des plus impressionnantes. Avec de multiples succès #1 dans son arsenal, cette mégastar a remporté plusieurs distinctions, dont des nominations aux prix GRAMMY, un AMA de l’Album country favori pour The Outsiders, et le prix CMT de l’Artiste de l’année. La performance de Church à LASSO sera assurément une bénédiction et une expérience spirituelle pour les fans de country de tous horizons.

Sam Hunt transformera LASSO en un énorme house party extérieur le samedi! Né en Géorgie, le chanteur est devenu l'une des plus grandes vedettes du country lorsque chacune des 10 chansons de son premier album MONTEVALLO a obtenu une certification de la RIAA. Des succès certifiés platine et multiplatine tels que « Leave the Night On », « House Party », « Take Your Time » et « Make You Miss Me » ont contribué à ce que Hunt cumule 12 milliards d’écoutes en continu et 39 millions d’unités certifiées par la RIAA. Avant d’entamer sa carrière solo, Hunt était un athlète chevronné ayant un avenir prometteur en tant que joueur de football professionnel. L’écriture de chansons est rapidement devenue sa passion, alors qu’il composait des succès pour des légendes telles que Kenny Chesney, Keith Urban et Reba McEntire, faisant sa marque comme l'un des auteurs-compositeurs les plus accomplis de sa génération. Le style musical de Hunt marie le country à des influences pop et R&B, tout en conservant plusieurs instruments country traditionnels. Les fans peuvent s’attendre à passer un sacré bon moment lorsque Hunt montera sur scène à LASSO.

Il faudra aussi rester à l'affût, puisque plusieurs autres noms seront annoncés prochainement. Les billets pour LASS seront aussi mis en vente ultérieurement. Les billets pour les 2 jours du festival seront disponibles à compter de ce vendredi 15 décembre à 10 h sur lassomontreal.com.