La frénésie Jonas Brothers s'empare des Plaines d'Abraham

Première soirée grise pour cette 56e édition du Festival d'été de Québec, mais rien pour freiner les milliers de vrais adeptes qui se sont dépêchés vers les Plaines d'Abraham pour admirer la superbe de leurs idoles, les Jonas Brothers, un band qui gagne constamment en popularité depuis ses débuts en 2006. L'atmosphère était à la fête et l'on pouvait déjà subodorer que les cris stridents seraient de la partie pour accueillir les trois bellâtres qui feraient leur entrée sur scène, sur le coup de 21 h 30.

Effervescente, la foule, pourtant moins compacte que la veille, a accueilli Nick, Joe et Kevin comme il se devait, avec toute la déférence possible. Instantanément, l'ambiance s'est réchauffée, survoltée, alors que le sympathique trio lançait la parade avec « Celebrate », titre festif approprié pour l'occasion, issu de The Album paru en 2023.

Pendant leur tour de charme, les trois frères, en grande forme, proposeraient un voyage dans les deux dernières décennies, marquées par cinq albums studio vendus à des millions d'exemplaires. Les décibels ont d'ailleurs augmenté d'un cran dès le deuxième titre, la bien connue « What A Man Gotta Do », qui a mis le feu aux poudres tout en donnant le ton à une soirée qui ne serait constituée que de hits. « Nous sommes tellement heureux d'être de retour ici », a lancé Joe avant de se lancer dans la récente « Waffle House » qui ne manque pas d'entrain. Sur scène, la formation s'était armée de près d'une dizaine d'acolytes, à la voix et aux instruments, bonifiant du coup leur répertoire sucré d'une couche de talents supplémentaires.

À mi-parcours, le trio s'est permis un magnifique segment acoustique sur les pièces « Gotta Find You » et « Introducing Me », un moment accompagné d'une marée de lumières de cellulaires. « Wow! » s'est exclamé Joe entre deux phrases de sa chanson, frappé par cet énorme parterre illuminé. Sur la chanson « When You Look Me In The Eyes », une kisscam a été dirigée vers la foule, alors que plusieurs amoureux (de tous âges!) ont joué le jeu du langoureux baiser. Mignon! L'ajout de deux succès issus de la formation DNCE (les dansantes « Toothbrush» et « Cake By the Ocean »), à laquelle participe également Joe Jonas, a aussi été une belle idée. Ajoutons à cela une performance de Nick devenu crooner sur « Can't Take My Eyes of You » de Frankie Valli et toutes les femmes de l'assistance avaient craqué.

La soirée s'est poursuivie dans la fébrilité jusqu'au dernier bloc où s'alignaient les excellentes « Sucker » et « Leave Before You Love Me », un point d'orgue parfait à un événement étincelant. Après avoir servi les adeptes de rock alternatif et les amateurs de rap, les organisateurs du FEQ se sont assurés, ce samedi, de remplir leur mandat pop avec les Jonas Brothers, qui ont offert un concert convaincant, ralliant les fans de longue date et les curieux qui voulaient faire connaissance avec le phénomène. Il y a assurément une aura d'adolescence qui plane au-dessus du répertoire des trois frangins, nous faisant vivre ou revivre au passage toutes les grandes émotions jalonnant cette période charnière de la vie. Un beau moment!

* À noter que nous n'avons pas été accrédités pour prendre des photos des Jonas Brothers