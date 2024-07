La folie Post Malone paralyse tout Québec

« Qui est soûl ici ce soir? Vous avez besoin de l'être parce que je m'apprête à jouer de la guitare » , a-t-il lancé, amusé, à son public, après avoir lui-même descendu une bière, tout juste avant de lancer « Goodbyes », issue de son album Hollywood's Bleeding. Suivait « I Like You », un titre qui exprimait bien l'émotion généralisée sur les plaines ce soir-là. Pendant les festivités, le chanteur, accompagné d'une dizaine de musiciens passionnés, n'a pas boudé tous ses albums studio, n'hésitant pas à visiter différents genres, que ce soit le rock, le hip-hop, le country et même un peu de scream, fidèle à ses habitudes musicales volages. Pendant « Take What You Want », duo chanté initialement avec Ozzy Osborne, la pyrotechnie semblait atteindre des sommets, du moins c'est ce que nous pensions à ce moment-là... La mise en scène n'avait certainement pas été laissée au hasard. Pendant ce temps, le chanteur évoluait au gré de ses émotions et de quelques breuvages alcoolisés, retirant sa chemise sur l'intense « Over Now ». Puis, la chanson « Rock Star », accueillie avec émoi, marquait l'un des nombreux temps forts du spectacle. (Le texte se poursuit plus bas.)

C'est donc près de 100 000 personnes qui ont accueilli la vedette internationale dans un tonnerre de cris, sur le coup de 21 h 45, alors qu'éclataient déjà dans le ciel des feux d'artifice et que les flammes montaient sur scène. L'excellente « Better Now » a lancé les festivités, tandis que Post Malone semblait déjà s'éclater sur scène. Les cellulaires allumés se sont encombrés au parterre, captifs des moindres mouvements du New-Yorkais qui se montrait déjà en très grande forme. « Je suis ici pour chanter des chansons étranges et faire la fête grave », a lancé la star à la foule complice dans cette déroute contrôlée.

C'était assurément la plus grosse tête d'affiche du 56e Festival d'été, un artiste qui cartonne partout dans le monde, dans différents genres musicaux. Dire que Post Malone était attendu était un euphémisme. Plusieurs heures avant son entrée en scène, tout Québec était paralysé, alors que des milliers de festivaliers excités accouraient vers les Plaines d'Abraham pour voir leur idole, un chanteur réputé pour son immense gentillesse et sa générosité. Allait-il livrer le spectacle formidable que tous attendaient? Près d'une heure avant son spectacle, les Plaines affichaient à guichets fermés.

Pour chanter la formidable « Stay », Post Malone a choisi une personne au sein de la foule, le courageux Félix, qui est venu l'accompagner à la guitare avec un talent certain. Il faut lever notre chapeau à ce jeune homme, qui a eu la chance d'une vie et du temps pour briller à l'ombre de la vedette qui l'accueillait si chaleureusement sur scène. Un moment incroyable vécu en complicité avec la foule.

Après un discours près du coeur et « Congratulations », pigée dans l'album Stoney paru en 2016, le chanteur a quitté l'effervescence de l'enceinte, pour revenir plus fort avec un rappel en trois temps, dans lequel on pouvait enfin entendre « Sunflower », la nouveauté country « Had Some Help » et enfin l'incontournable « Chemical ». Tous les efforts ont été déployés, tant dans la mise en scène que la présence scénique, pour combler tous ceux et celles qui avaient affronté la commotion pour participer au rassemblement de l'été.

On peut dire que Post Malone a tout donné dans cette seule présence canadienne en 2024, volant notre coeur au passage. On t'aime Postey! ❤️

En première partie...

Le groupe canadien d'indie pop Valley a lancé la soirée de façon festive et enjouée. Les quatre jeunes musiciens de Toronto étaient visiblement emballés de se retrouver devant cette foule monstrueuse, essentiellement composée de jeunes adultes. Le chanteur Rob Laska avait de l'énergie à revendre et s'est entretenu régulièrement avec eux, mais malgré ses efforts soutenus et l'efficacité certaine de ses refrains guillerets, le public restait assez placide, en attente de la star de la soirée.

L'autrice-compositrice-interprète Jessie Murph suivait sur la scène Bell. La jeune femme de Nashville qui, de son propre aveu, n'avait jamais joué devant une foule aussi impressionnante, a charmé les spectateurs d'emblée par sa voix rocailleuse et son enthousiasme évident. En plus de ses propres pièces, dont son succès « Wild Ones » et l'excellente « Texas », elle a interprété « S&M » et « Stay » de Rihanna. Elle a su capter l'attention du public, qui a chanté en harmonie avec elle les paroles de ces hits radio de 2010 et 2012.