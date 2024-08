Osheaga jour un : Noah Kahan charme Montréal

C'est sous quarante degrés tapant que les festivaliers se donnaient rendez-vous à la journée d'ouverture d'Osheaga. Seule journée du week-end festif qui n'affichait pas complet à la billetterie, l'ambiance était au rendez-vous, sans être étouffante (quoi que la météo s'en chargeait déjà). Heureusement, l'organisation améliore d'année en année son site et plusieurs zones ont été aménagées de façon à offrir des espaces couverts à l'ombre pour se rafraîchir ou manger hors du soleil. Voici nos coups de coeur dans la programmation Léonie Gray (artiste d'ici) Malgré de petits problèmes de son qui ont repoussé de six minutes le début du concert de la chanteuse Montréalaise, la scène Sirius s'est illuminée par la présence de l'auteure-compositrice-interprète Léonie Gray. « Ça va pas être le show qu’on était censés vous donner ,mais ça va être un esti de bon show pareil! », a-t-elle lancé au public, plein sourire, avant de se lancer dans une prestation qui a fait jazzer, danser et chanter ses fans! Sa signature audacieuse est de celles que l'on découvre et qu'on ne peut plus oublier... À découvrir absolument. Voyez nos quelques photos de l'artiste ci-bas.

Teddy Swims La voix derrière « Lose Control » est l'ami que nous ne savions pas encore qui manque à nos vies! Celui qui mélange les styles, passant habilement du country, à la pop, au hip-hop et au soul a tout pour nous plaire : un registre accrocheur, des paroles émouvantes, une voix profonde... La carte de son jeu dont nous ignorions la puissance? Une accessibilité désarmante. Avec son style très décontracté, portant fièrement la collection annuelle de la boutique d'Oshega (voir les produits ici), performant en pieds de bas sur la scène au décor simpliste qui met en vedette l'équipe de musiciens, on a l'impression que Teddy Swims chante dans son salon et qu'il nous y invite. Et on adore ça! Voyez quelques photos de sa performance.

Noah Kahan Il n'y a pas si longtemps Noah Kahan quittait son Vermont natal pour venir s'éclater tout le week-end à Montréal et assister lui-même aux célébrations d'Osheaga. Pourtant, l'époque où il dormait dans sa voiture dans un stationnement semble maintenant loin derrière, alors que l'étoile montante du folk-pop réalise l'un de ses premiers headliners dans ce même festival en bouclant le premier soir quelques années plus tard. Et à voir l'impressionnante vague de fans chanter en choeur les refrains de l'auteur-compositeur-interprète, on peut confirmer que son succès n'est pas qu'une rumeur. Comme c'est souvent le cas le vendredi soir, c'est un show enveloppant qui nous était présenté, mais pas endormant pour autant. Si la voix de l'interprète de « Stick Season » enchante à tout coup son public, le rythme du band a bien fait vibrer la foule. Celle-ci était d'ailleurs en délire, à la fin, lorsque l'artiste a enfilé le jersey de la PWHL, l'équipe féminine de Hockey de Montréal. Avec des interventions chaleureuses où il met ses chansons en contexte et raconte des anecdotes attachantes, avec une mise en scène simple, mais visuellement intéressante, on ne peut qu'affirmer que la voix mélodieuse et les notes accrocheuses du concert de Noah Kahan ont tout pour plaire. Osheaga jour un, c'est réussi. Allez, ça se poursuit!

