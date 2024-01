King Melrose doit arrêter son spectacle après un incident avec un spectateur

Le chanteur King Melrose a publié au cours de la nuit du 1er janvier 2024 une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il indiquait avoir reçu deux canettes de bière en plein visage pendant un spectacle.

« Je voulais prendre un petit moment pour dire : désolé à tout le monde qui était là. J'ai dû arrêter le spectacle. Premièrement, ce n'est pas moi qui l'ai arrêté, c'est la sécurité parce que ça devenait dangereux. Secondo, j'aimerais ça, si c'est possible, si la mairesse de Montréal nous écoute, qu'elle investisse un peu d'argent dans des évènements privés comme ça pour pouvoir avoir plus de sécurité et faire en sorte que des évènements comme ça n'arrive pas. »

Il ajoute : « J'espère que ça ne causera pas de traumas. Parce que je suis remonté sur scène après et j'avais comme peur. Je ne sais pas comment réagir à ça. [...] Mon métier c'est de partager de l'amour et faire du bien aux gens. J'espère que je n'aurai pas peur de rembarquer sur scène. »

Comme bien des gens sont debout à cette heure tardive le premier jour de l'année, il a rapidement reçu de l'appui de ses consoeurs et confrères du milieu de la musique.

La chanteuse Alexe lui a écrit : « Je suis tellement désolée. Esti que l’monde est laid. ❤️ », alors qu'Éléonore Lagacé a indiqué : « Tellement désolée d'entendre ça King... effectivement fucking traumatisant. En tous cas, on voit à quel point tu bûches pour ton métier et à quel point tu le fais bien, on t'aime. On te veut encore sur les planches pour longtemps, ça, c'est certain. Plein d'amour et de force à toi et tes musiciens ».

