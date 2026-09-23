Juste pour rire produira ce grand classique de Disney sur nos scènes à l'été 2027

Juste pour rire annonce cette semaine son prochain projet de comédie musicale à voir le jour, soit l'adaptation du magnifique conte popularisé par Disney, La Belle et la Bête. Vu par plus de 35 millions de spectateurs dans près de 40 pays, cette ambitieuse production sera présentée l'été prochain dans une adaptation québécoise au Théâtre St-Denis à Montréal du 29 juin au 10 juillet 2027, puis au Grand Théâtre de Québec du 13 au 21 août 2027.

L'histoire d'amour ensorcelée sera mise en scène par Hugo Bélanger (Boulevard Pérusse), qui sera appuyé par David Terriault à la direction musicale (Les Misérables, Chicago, Waitress) et par Alex Francoeur aux chorégraphies (Révolution, Décembre, Lily St-Cyr).

L'aventure musicale réunira plus de 25 artistes sur scènes de même qu'un orchestre de 11 musiciens. Le public pourra ainsi savourer les chansons emblématiques du film dans leurs versions françaises originales, dont les incontournables « Belle », « Gaston », « C’est la fête » et « Histoire éternelle ». Inutile de dire que nous mourrons d'impatience de connaître la distribution québécoise qui assurément saura nous en mettre plein la vue en interprétant les magnifiques personnages que sont Lumière, Big Ben, Mme Samovar, Gaston, Le Fou et bien entendu Belle et sa Bête.

« Nous voulons que le public retrouve tout ce qu’il aime de ce grand classique, mais aussi qu’il soit émerveillé par un spectacle qui reflète le talent et la créativité d’ici », indique Jérôme Tremblay, directeur et producteur principal, Spectacles et tournées, Juste pour rire.

La comédie musicale La Belle et la Bête en version québécoise, un rendez-vous familial à ne pas manquer l'été prochain!

Les abonnés de Juste pour rire, du Théâtre St-Denis, de Ticketpro et du Grand Théâtre de Québec peuvent profiter d’une prévente exclusive de 48 heures, dès maintenant. Les billets seront mis en vente au grand public ce jeudi 24 septembre dès 8 h.