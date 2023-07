Jumeler acrobaties et hockey : Découvrez nos photos de l'Hommage à Guy Lafleur par le Cirque du Soleil

Le hockey et le cirque sont deux disciplines qu'on conjugue rarement. Pourtant, c'est le défi que l'équipe du Cirque du Soleil a décidé de relever récemment alors qu'elle s'est intéressée à la vie de Guy Lafleur dans le cadre de sa série Hommage.

Mercredi avait lieu la grande première du spectacle à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Plusieurs anciens joueurs du Canadien étaient présents, ainsi que de nombreuses personnalités québécoises.

Nous étions très curieux de découvrir comment on rendrait hommage à une vedette du hockey à travers des disciplines de cirque. Si parfois les parallèles sont vaseux, à d'autres occasions, ils sont brillants. Un bon exemple de la réussite de l'analogie est le remplacement du tissu aérien par un filet. Si dans ce cas le rapprochement devenait presque lyrique, dans d'autres, il était trop forcé pour convaincre, notamment avec les acrobates aux cerceaux.

Le spectacle est parsemé de vidéos d'archives et de citations du Démon blond. On retrace sa carrière à travers des évènements marquants, avec comme trame sonore des pièces comme « Pour l'amour qui nous reste » de Francine Raymond, « Aimes-tu la vie comme moi », « That's Life » interprétée par France Castel ou « Toujours vivant » de Gerry Boulet. Des titres assez bien choisis et représentatifs des étapes notoires de la vie tumultueuse de la vedette du hockey.

On retrouve beaucoup de patins (à roulettes) et de danse dans cet hommage, où les disciplines de cirque ont été relayées au second rang. Reste que le spectacle s'avère un divertissement cohérent, une introduction ingénieuse au monde du cirque pour les fans de hockey, plus familiers avec les tirs de punition que les acrobaties statiques au mât chinois.

Découvrez nos photos du spectacle ci-dessous.

Le spectacle est présenté jusqu'au 19 août à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Vous pouvez vous procurer des billets ici.