Jonathan Roy fait vibrer le Grand Théâtre de Québec

Au lendemain de la parution de son album Symphony of Doubts, Jonathan Roy était en visite au Grand Théâtre de Québec pour un des premiers spectacles de la sa nouvelle tournée. Un parterre en admission générale avait été créé pour l'occasion, rendant d'autant plus chaleureuse l'ambiance dans la grande salle Louis-Fréchette.

On peut dire que la popularité du chanteur n'est plus à faire puisqu'il ne restait que quelques sièges vacants dans les dernières rangées du balcon. Les quelques autres 1 8000 places avaient trouvé preneur.

Accompagné par quatre musiciens et deux choristes, Jonathan Roy offre un concert exaltant d'un peu plus d'une heure et quart dans lequel il propose quelques chansons issues de son nouvel opus, mais aussi plusieurs succès antérieurs, tels que « Stay In Bed And F*** (While The World Burns) ». Il interprète aussi, entre autres, les titres « Looking for Satellites », « Hate That I Love You », « Taking On The Rest of The World », « Singing To Sad Songs », « Lost », « Back To The Moon » et « Will You Be Back Someday ».

Si les chansons de Jonathan Roy sont assez planantes sur disque, elles prennent une dimension beaucoup plus fougueuse en spectacle. Les spectateurs qui commencent la soirée sagement assis dans leur siège, la terminent assurément debout à dodeliner entre les rangées. Le chanteur s'adresse à plusieurs reprises à la foule, se disant extrêmement reconnaissant de pouvoir exercer le métier d'auteur-compositeur-interprète depuis 20 ans déjà.

Merci de me donner mon rêve.