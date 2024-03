Jonas Brothers, Post Malone et 50 Cent au Festival d'été de Québec en 2024

En ce mercredi neigeux sur la Vieille-Capitale, l'équipe du Festival d'été de Québec annonçait l'ensemble de sa programmation pour son édition 2024, qui se déroulera du 4 au 14 juillet prochain.

Si la programmation est plus dirigé vers le pop cette année, aucun style n'a été négligé.

Les organisateurs du FEQ sont très fiers de dire que leur programmation 2024 ne ressemble en rien à celle des autres festivals au Québec et ils ont bien raison.

Ainsi, plusieurs artistes d'envergure monteront sur les différentes scènes cette année, dont les Joncas Brothers, Zac Brown Band, The Offspring, Loud Luxury, 50 Cent, J Balvin, Rise Against et Post Malone, pour son seul concert canadien annoncé cette année.

« C'est une des plus grosses prises du festival d'été de Québec », indique Louis Bellavance, directeur de la programmation du FEQ. « Tous les festivals voulaient Post Malone, c'est nous qu'il a choisi. »

Aussi, la rumeur voulant que le groupe métal Mötley Crüe soit de la partie était vraie. À noter également que c'est le groupe Nickelback qui lancera les festivités le 4 juillet prochain sur la scène Bell des plaines d’Abraham.

« La valeur commerciale de ces artistes-là est indéniable », souligne Louis Bellavance concernant les artistes qui se succèderont sur les Plaines cet été.

Notons que la pianiste Alexandra Stréliski aura droit à sa carte blanche sur la scène Bell. Elle sera accompagnée par Elisapie et Beyries. La deuxième carte blanche sera assurée par le groupe Karkwa. On nous promet un petit festival dans le festival.

Aussi, du côté québécois, on pourra entendre Clay and Friends, Elliot Maginot, Marie-Annick Lépine, Les Sœurs Boulay et Michel Rivard dans une rétrospective de sa carrière.

Consultez toute la programmation sur le site officiel ici.