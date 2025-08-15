Hubert Lenoir fait une apparition sur scène après trois ans d'absence

Il y 7 ans de cela, alors qu'il sortait son album Fille de personne II, Hubert Lenoir était sur toutes les lèvres. Chacun de ses passages dans nos écrans faisait systématiquement jaser. La personnalité éclatée du jeune artiste ne laissait personne indifférent.

Voilà que, depuis trois ans, il s'est retiré dans son studio et il n'accepte plus aucun contrat pour apparaître publiquement.

Par contre, il a pilé sur ses principes cette semaine en consentant à participer au spectacle L'été de mes chansons de la SuperFrancoFête. L'évènement avait lieu à l'agora du Vieux-Port de Québec, sa ville natale.

Le jeune homme est débarqué sur scène avec des lunettes fumées et un châle sur la tête, mais a fini par retirer momentanément les artifices pour connecter davantage avec la foule, extatique de le revoir enfin.

Il a adressé quelques mots au public, que vous pouvez voir dans la vidéo au bas de l'article.

Voyez également des photos de sa performance ainsi que des images de cette soirée enlevante, à laquelle Ariane Roy, Lou-Adriane Cassidy, Ariane Moffatt, Pierre Lapointe, Michel Rivard et Damien Robitaille ont aussi pris part.