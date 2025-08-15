Accueil
Séries et télé
Publicité
Spectacles

Hubert Lenoir fait une apparition sur scène après trois ans d'absence

Il a accepté une rare invitation et est sorti de son studio.

Image de l'article Hubert Lenoir fait une apparition sur scène après trois ans d'absence
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Il y 7 ans de cela, alors qu'il sortait son album Fille de personne II, Hubert Lenoir était sur toutes les lèvres. Chacun de ses passages dans nos écrans faisait systématiquement jaser. La personnalité éclatée du jeune artiste ne laissait personne indifférent.

Voilà que, depuis trois ans, il s'est retiré dans son studio et il n'accepte plus aucun contrat pour apparaître publiquement.

Par contre, il a pilé sur ses principes cette semaine en consentant à participer au spectacle L'été de mes chansons de la SuperFrancoFête. L'évènement avait lieu à l'agora du Vieux-Port de Québec, sa ville natale.

Le jeune homme est débarqué sur scène avec des lunettes fumées et un châle sur la tête, mais a fini par retirer momentanément les artifices pour connecter davantage avec la foule, extatique de le revoir enfin.

Il a adressé quelques mots au public, que vous pouvez voir dans la vidéo au bas de l'article.

Voyez également des photos de sa performance ainsi que des images de cette soirée enlevante, à laquelle Ariane Roy, Lou-Adriane Cassidy, Ariane Moffatt, Pierre Lapointe, Michel Rivard et Damien Robitaille ont aussi pris part.

L'Été de mes chansons - SuperFrancoFête 2025

1/28
L'Été de mes chansons - SuperFrancoFête 2025
Sur la photo : Hubert Lenoir © Showbizz.net / Elizabeth Lepage-Boily

Mentionné dans cet article

Photo de Hubert Lenoir
Hubert Lenoir

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18