Hozier offre un concert sous la pluie mémorable au Festival d'été de Québec

Les soirs se suivent et ne se ressemblent pas au Festival d'été de Québec. Après une soirée Électro complètement survoltée avec Kygo la veille, ce jeudi, c'était au tour de l'auteur-compositeur-interprète irlandais Hozier de venir nous faire vibrer et planer avec son rock folk accrocheur. Depuis qu'il a conquis les palmarès mondiaux en 2013 avec son succès « Take Me To Church », Hozier n'a cessé d'être sur toutes les lèvres. C'était toutefois une première visite à Québec pour lui, une rencontre qui s'annonçait mémorable alors qu'une immense foule jonchait le parterre, malgré un ciel souvent inquiétant.

Voyez nos photos des deux premières parties dans la galerie ci-dessous.

Alors que la pluie s'était invitée dans l'équation quelques minutes après la fin de la portion accordée à la formidable Lauren Spencer Smith, les festivaliers ont tous revêtu leurs ponchos multicolores pour attendre vertueusement la vedette de la soirée. C'est sur le coup de 21 h 40 que la star est montée sur scène, lançant le bal avec aplomb avec l'excellente chanson « July », alors que la foule tonitruante l'accueillait avec ses cris de joie.

« C'est tellement un plaisir d'être ici! Merci beaucoup d'être là, avec la pluie et tout. Il y a vraiment beaucoup de monde », a-t-il lancé au public attentif. Plus tard, il lancerait : « Je sais que c'est plutôt misérable comme température, mais ça me rappelle la maison ». Pendant son tour de piste, Hozier a choisi de nous faire planer en revisitant ses trois albums studio, en optant davantage pour des titres rock, en n'oubliant évidemment pas ses plus gros tubes. Une mise en scène élaborée accompagnait la proposition, alliant les projections, les jeux d'éclairage et des écrans mouvants qui créaient des murs de pluie sur la scène, d'une grande beauté. À ses côtés, l'artiste irlandais pouvait compter sur sept musiciens expérimentés et trois choristes très en voix.

Après quelques pièces, le chanteur a fait remarquer qu'il n'avait jamais vu de sa carrière des gens se lancer dans les airs pendant ses concerts : « Je ne veux pas vous donner des idées que je ne peux endosser, mais c'est infiniment cool et je n'avais jamais vu ça avant », a-t-il lancé au public amusé. On peut se le donner, les mélomanes de Québec sont formidables! Alors qu'il interprétait la magnifique « Like Real People Do », au son des cordes sur scènes, Hozier a remarqué la marée de lumières qui s'allumait au parterre et un large sourire est venu orner son visage. La foule s'est ensuite transformée en choeur pour « Would That I » qui a résonné sur les plaines avec ferveur.

Généreux, l'artiste a ensuite décidé de prendre un bain de foule (et de pluie) en venant chanter sur une scène secondaire au milieu du parterre, les chansons « Cherry Wine » et « Unknown ». Un moment de grâce qui va certainement rester marqué dans les mémoires.

Hozier avait réservé, pour la dernière ligne droite de son offrande, ses plus grands succès, qu'on pense à « Work Song », « Too Sweet », « Someone New », « Almost » et bien sûr l'incontournable succès planétaire « Take Me To Church » qui faisait office de conclusion en point d'orgue. Les spectateurs ont scandé les paroles, comme la Bonne Nouvelle, jusqu'aux dernières secondes de ce magnifique et mémorable concert.

*À noter que nous n'avons malheureusement pas été accrédités pour photographier la performance de Hozier.