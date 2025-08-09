Half Moon Run lance la 4e édition de Cigale avec un spectacle idyllique

Ce vendredi 8 août, avec les grâces de mère Nature, était lancée la 4e édition du festival Cigale, qui attire chaque année bon nombre de mélomanes. Pour l'occasion, l'organisation avait convié un groupe montréalais qui attire les foules partout où il passe, ici comme en Europe, Half Moon Run. C'est devant un public complice et conquis d'avance que le groupe a offert un tour de piste irréprochable, aussi inspiré que fantastique.

Sur le coup de 21 h 30, Devon Portielje, Conner Molander et Dylan Phillips ont fait leur entrée en scène, accompagnés par un ensemble de cordes et un choeur féminin, « les anges de l'apocalypse ». De quoi en mettre plein la vue et les oreilles aux nombreux cigaliers, qui bénéficiaient déjà d'une soirée parfaite sous la lune orangée qui scintillait sur la Baie de Beauport. En grande forme et très en voix, le chanteur a lancé le programme avec quelques titres bien connus, « 9Beat » et « Hotel in Memphis », question de nous inviter en terrain connu. Les spectateurs ne se sont pas fait prier pour mélanger leurs voix à celle, unique et puissante, du leader du clan.

Pendant la soirée, le groupe a marié les succès et les nouveautés, en n'oubliant jamais de nous éblouir avec sa maestria musicale. Conner Molander, qu'on pourrait rebaptiser « l'homme-orchestre », s'est promené de la basse, au piano, en passant par l'harmonica et plusieurs autres instruments, de quoi nous épater un peu, beaucoup. « C'est tellement le fun », s'est exclamé le chanteur dans un français un peu cassé, tandis que son comparse Dylan Phillips, aux percussions, tenait à se remémorer un concert légendaire au Cercle il y a quelques années.

« C'est une histoire d'amour depuis longtemps », a-t-il lancé au public, en évoquant l'effet que peut avoir sur eux une foule francophone qui scande toutes les paroles de leurs chansons anglophones. La soirée s'est poursuivie jusqu'à 23 h, alors que s'additionnaient les moments marquants, notamment avec les chansons « Then Again », « Full Circle » et « Sun Leads Me On », qui clôturaient la soirée. Les sourires qui s'affichaient alors sur le visage des trois artistes voulaient tout dire, sourires que nous ne pouvions que partager. L'histoire d'amour se perpétue donc et c'est avec impatience que nous attendons le prochain passage dans la Vieille-Capitale de ce groupe coup de coeur.

En première partie

L'autrice-compositrice-interprète Lou-Adriane Cassidy, dont la popularité monte en flèche depuis quelques années (et notre coup de coeur personnel), a lancé la soirée de fort belle manière sur la scène Loto-Québec, avec une performance aussi fougueuse que sensuelle. Elle a choisi de briser la glace avec le succès du moment « Dis-moi dis-moi dis-moi », ravissant au passage les festivaliers curieux. Dans ce spectacle, le dernier de sa tournée estivale, l'artiste originaire de Québec a revisité quelques titres passés, mais a surtout fait la belle part à ses deux plus récents albums, qui méritent tous les éloges qu'ils reçoivent. Lou-Adriane n'a pas manqué de surprendre, avec ses interprétations sanguines, tandis qu'elle alignait les titres accrocheurs, dont « Entre mes jambes », « La pluie » et « Ça va, ça va » qui fermaient la marche. Loin d'être une étoile filante, Lou-Adriane Cassidy mérite sa place au firmament des artistes québécois capables de nous épater encore longtemps. À quand la prochaine tournée?

Cigale se poursuit jusqu'à dimanche, avec plusieurs têtes d'affiche intéressantes, notamment Jonathan Roy, David Kushner, Phillip Phillips, Foster the People et Mark Amber. Pourquoi s'en priver (surtout avec cette température parfaite)?