Gregory Charles et Audrey-Louise Beauséjour réunis pour un nouveau projet

Gregory Charles sera de retour sur scène avec « 7, de Broadway à Hollywood », un spectacle qui rend hommage aux plus belles chansons du cinéma des 100 dernières années. La semaine passée, il dévoilait aux médias le nom des six chanteurs de talent qui contribueront à l'interprétation d'une palette de succès musicaux allant de West Side Story, à La La Land, en passant par Moulin Rouge, Les Parapluies de Cherbourg et Les Misérables.

Remarquée des téléspectateurs québécois lors de son passage à Star Académie, l'acclamée Audrey-Louise Beauséjour avait travaillé avec Gregory dans l'adaptation théâtrale La Mélodie du Bonheur. La voilà qui refera équipe avec son mentor pour ce nouveau projet emballant. À leurs côtés se joindront Klara Martel-Laroche et Marc-Antoine Gauthier, qui avaient eux aussi fait partie de la distribution de ce dernier spectacle. Frédérique Mousseau et Mathieu-Philippe Perras, deux anciens candidats de La Voix, ainsi que Gabrielle Roy-Lemay, auteure-compositrice-interprète, complètent l'équipe de chanteurs. À eux se joindront quatre danseurs, un orchestre et un choeur.

Voyez en exclusivité un extrait vidéo de la répétition ci-bas.

Ne se voulant être ni une revue, ni une anthologie, mais un regard nouveau sur la chanson de film, cette comédie musicale sera teintée de l'amour que porte Gregory Charles à cet univers qu'il considère l'art ultime du 20e siècle et du début du 21e. En plus de raconter une histoire sur de multiples dimensions, ce spectacle sera interactif.

Le public pourra manifester ses désirs en remplissant son profil à l'achat de ses billets. Ainsi, la représentation est composée spontanément à partir de ce que veulent les spectateurs. Des succès de Disney aux grands classiques et à la musique pop, il fallait donc une équipe qui embarquerait dans la folie d'apprendre des centaines de chansons, pour qu'ils puissent, à sept, couvrir un énorme registre et improviser d'un soir à l'autre. Le tout avec cette mission que se donne toujours le célèbre artiste multifacettes qu'est Gregory Charles, celle d'éduquer à travers le plaisir.