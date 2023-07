Green Day au FEQ 2023 : Une soirée rock dont on se souviendra longtemps

Les orages menaçaient encore le Festival d'été de Québec dimanche alors que l'une des plus grosses têtes d'affiche de la 55e édition, Green Day, s'apprêtait à monter sur la scène Bell des Plaines d'Abraham.

Mais, par un heureux miracle, le ciel s'est dégagé dès l'arrivée du premier groupe et nous avons pu éviter les éclairs et le tonnerre qu'on redoutait, et même la pluie. Le quatuor Peanut Butter Sunday a attaqué la soirée avec un bonheur contagieux. La jeune formation (leur premier album a été lancé en octobre 2022) ne devait pas jouer sur les Plaines ce soir-là, mais après l'annulation du groupe Meet Me at the Altar, ils ont été appelés en renfort, une offre que les quatre gars de la Nouvelle-Écosse ont évidemment accepté avec plaisir. Ils se sont adressés à la foule en français, notamment pour dire que le nom de leur band, dans notre langue, s'appellerait « Beurre de pinotte dimanche ». Ainsi, la foule s'est mise à hurler : « Beurre de pinotte », ce qui a beaucoup amusé les musiciens.

Quand Bad Religion est embarqué sur la scène, à 20 h, les Plaines étaient déjà bien remplies. La formation punk, qui compte pas moins de 17 albums à son actif, a interprété ses plus grands succès, dont « American Jesus », avec laquelle ils ont lancé la soirée, « Do What You Want », « You » et « 21st Century (Digital Boy) », qu'ils avaient gardé pour la conclusion. Ils ont bien mis la table pour Green Day.

Billie Joe Armstrong et sa bande sont débarqués sur la scène après que leur illustre lapin rose ait réchauffé la foule. L'ambiance était complètement survoltée lorsque les gars de Green Day ont enfin mis les pieds sur les planches. Comme la formation punk rock cumule les hits depuis les années 80, pas étonnant que leurs fans rassemblés sur les Plaines connaissaient les paroles de toutes les pièces par coeur. 90 000 personnes qui chantent ensemble, ça donne des frissons! Billie Joe Armstrong n'a pas caché son ravissement face à une foule aussi nombreuse et commise. « Vous me rendez vraiment heureux! Merci beaucoup! », a-t-il lancé. Il n'y avait pas que le chanteur qui était poussé par l'énergie de la foule. Les trois musiciens dans la lumière (guitare, base et batterie) souriaient à pleine dent.

Il n'a pas fallu bien longtemps avant que les feux d'artifice retentissent et que les flammes brûlent sur scène. Le chanteur a aussi fait monter un fan à ses côtés très tôt dans la soirée, pour ensuite le faire plonger dans la foule. L'expérience s'est répétée avec une spectatrice vers la fin de la représentation. Celle-ci a même pu jouer de la guitare avec ses idoles. L'instrument en question lui a été offert en cadeau par Billie Joe.

Aucun des succès de groupe n'a été oublié. « American Idiot », « Boulevard of Broken Dreams », « When I Come Around », « Minority », puis « Good Riddance », qui a conclu cette soirée exaltante. Ils sont aussi repris de façon flamboyante la mythique « Rock and Roll All Nite » de Kiss. Dès qu'une balade était attaquée par le chanteur, comme, par exemple, « 21 Guns », les fans ouvraient les lampes de poche de leur téléphone, créant une marée lumineuse qui faisait briller les Plaines de façon féérique.

Le spectacle s'est terminé plusieurs minutes après le couvre-feu de 23 h. On peut comprendre que Green Day a voulu profiter le plus possible de cette foule enthousiaste. On ne s'en plaindra pas! Ils nous ont offert une « dernière » soirée de Festival incroyable, au-delà des attentes, pourtant élevées. Du bonheur pur!