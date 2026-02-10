Grande nouvelle pour Christine Morency

Christine Morency profite de la froideur extérieure pour nous réchauffer le coeur avec une excellente nouvelle, soit son retour sur scène.

Un an après la fin de son premier spectacle Grâce, la voilà qui sera de retour sur les planches pour son deuxième effort solo, intitulé Bien faite.

Une période de rodage est évidemment prévue, partout à travers le Québec, avant la tournée officielle.

Sur ses réseaux sociaux, l'humoriste se réjouit de ce nouveau jalon dans sa carrière.

Elle explique aussi la signification du titre de ce nouveau one-woman-show : « GA’ SI C’EST BIEN FAITE!!

Ça fait pas un an que mon premier one-woman-show s’est terminé… pis vous me manquez déjà!

Fack j’ai décidé de r’partir en tournée!

J’ai pris l’été pour me reposer, pour réfléchir à c’que j’avais le goût de vous raconter dans le prochain spectacle.

Les abonnés à l’infolettre, vous avez été les premiers à savoir que quelque chose se préparait avec les shows cachés. Vous m’avez aidé à brasser des idées pis je vous remercierai jamais assez pour ça!

Maintenant, je suis prête à venir tester des jokes avec vous autres!

Dès aujourd’hui, dans plein de villes, on met en vente des billets pour le rodage et les premières représentations de mon deuxième spectacle: BIEN FAITE!

Pourquoi BIEN FAITE?

Parce que j’ai le goût de vous partager mes histoires les plus intimes, mon parcours, comment j’suis devenue la femme que je suis ; Bien faite!

Évidemment, bien faite physiquement (#CHAUDASSE), bien faite par les valeurs qui m’ont été transmises, mais surtout bien faite dans mon envie d’en rire avec vous autres plutôt qu’à en pleurer.

J’ai hâte de vous retrouver! »

Nous avons particulièrement hâte de découvrir ce nouveau spectacle, et vous?

Pour voir les détails et les dates de spectacle, c'est par ici : www.christinemorency.ca